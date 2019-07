¿Y si Egan Bernal es uribista? ¿lo van a despreciar como a Nairo?

El día que ganó la etapa Nairo muchos imbéciles decían que no se alegraban del logro porque él había demostrado ser un uribista redomado. Muchos de esos desadaptados se ufanan de ser moral e intelectualmente superiores al resto porque son de izquierda, porque apoyan el proceso de paz. El resto no son más que paracos, pueblo puro, animales que merecen ser despreciados.

Buena parte de los troles que se ganó Nairo Quintana –quien sigue siendo el mejor ciclista de la historia de Latinoamerica- son de izquierda. Ahora estoy viendo la preocupación de estos tipos en redes. Ante el logro que acaba de alcanzar Egan lo que más les preocupa es saber por quien votó el de Zipaquirá. No puedo creer que les importa nada que acabe de ganar el Tour el Joven maravilla sino su filiación política. En ese sentido los logros de Montoya, del Pibe, de Asprilla deberían ser anulados porque nunca enarbolaron banderas de Mao o Stalin.

-Publicidad.-

Señores, lo importante de nuestros gladiadores no son especialistas en política, es más no deberían tener posición política. Ellos se justifican solo por sus victorias. ¿Entonces vamos a despreciar a Fernando Vallejo porque es un anarquista y escupe sobre la revolución cubana, distopía que apoyó ciegamente García Márquez? Estoy harto de la corrección política, harto del monopolio de la inteligencia por parte de la izquierda. Tan santos que se los dan, tan pacíficos y ayer casi linchan al Presidente porque apareció en la marcha en contra de los asesinatos de líderes sociales.

Egan no necesita ser petrista para ser una persona inteligente, humana, un superdotado que acaba de ganar su primer Tour, porque seguro que vendrán otros. Espero que si en algún momento él no llega a decir que Petro es un Dios no lo vayan a calificar de paramilitar y asesino como mucho mamertíco está haciendo con Nairo Quintana. Ojalá no lo troleen, no lo aniquilen.

Publicidad.

Ahora aprovechemos este logro, el más importante de la historia del Deporte Colombiano, para que uribistas y petristas nos demos la mano. No importa los colores, el credo, la posición política, lo importante es que somos de Colombia, el país donde nació el actua campeón del Tour de Francia.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!