Mario Sábato le dio sopa y seco a los comentaristas colombianos en el Tour de Francia

Durante toda la carrera el argentino supo trasladar las emociones de la carretera a cada casa colombiana. No había nada más que escucharlo, la descripción de las montañas y del sufrimiento que solo entiende un héroe su bicicleta, eran más claros gracias a la voz de Sábato. Que emocionante fue el Tour para los que lo vimos en ESPN.

Sábato es comisario de carreras y en mayo pasado pudo paralizar a Ecuador cuando ganó el Giro de Italia. En Colombia ya lo conocíamos, creo que se dio a conocer en el 2013 cuando Rigo ganó su primera etapa en el Giro y obtuvo su primer subcampeonato. Era raro que un argentino pudiera tener esa empatía con nuestras emociones deportivas, ¿no decían pues que los argentinos nos detestaban?. Mario nació en el norte del país, donde Argentina es muy pobre, donde Argentina se parece tanto a Bolivia. Sus referencias al jugo de lulo, a la amistad con Carlos Vives, con Santiago Cruz, lo convierten en un colombiano mas.

-Publicidad.-

Ayer en el paseo por los Campos Elíseos Nairo se quebró, dejó un momento de hablar. No podía creerlo. Nosotros, en ese silencio, lloramos a rabiar. Nos quitábamos de encima la maldición de no ser nada. Cuando el pelotó entró a París por el Louvre dejamos de ser pobres por un momento y eramos potencia, por primera vez eramos potencia. Mario Sábato volvió a narrar esa hazaña. Hace cinco años en una entrevista Egan Bernal dijo que su sueño era que Sábato pudiera narrarle una victoria. Ahí tiene, su ataque en el Galibier, la etapa del viernes cuando se puso la camiseta amarilla. A mi esposa no le gusta el ciclismo sin embargo amó la manera como nos contó la victoria de Egan, la de Nairo Mario Sábato. Ojalá compatriotas como Casale o César Augusto pudieran tener esa empatía. Una pena que no sepan de emociones. Casale es un exagerado, César un acomodado, nunca tendrán la honestidad intelectual de nuestro argentino favorito. Esta fue la narración que nos enloqueció:

@mario_sabato #EganBernal #TDFxESPN gracias Mario que narración por Dios, somos campeones gracias a Dios. Grande Egan el niño maravilla. pic.twitter.com/2C5r4aYgUJ — Sebastian Garay (@sebasgaray94) July 27, 2019

Publicidad.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!