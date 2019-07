¿Innovación en la educación o educación innovadora?

La globalización es un movimiento que se generó por la necesidad mundial de tener mejores relaciones comerciales y de paso, recuperar a varias naciones después de la debacle de la segunda guerra mundial. En principio se determinó que solo el comercio era parte de la recuperación de los países, que mediante la mejora de su balanza comercial crearía un ámbito más propicio para que la parte económica y social incrementara su estabilidad como naciones en vías de desarrollo.

No obstante, con el paso de los años se descubrió que este fenómeno no era exclusivo de la parte comercial de los países, a este se fue integrando la homogenización del consumo, no solo de productos básicos para las familias, sino de aquellos servicios que servían para mejorar el nivel de vida de las comunidades entre ellos la parte educativa, la cual se puede definir como “ un proceso humano y cultural complejo” (León, 2007), en el cual se entremezclan diversos factores tales como el social, afectivo, de recursos y en general el entorno que propicie o distancie al individuo de la educación.

La educación es el motor de crecimiento de un país, ya que por medio de ella y todo su andamiaje, el individuo que tenga acceso a esta, tendrá la oportunidad de mejorar su forma de pensamiento y posiblemente su nivel sociocultural, conllevando a una competitividad laboral, un mejoramiento de sus ingresos y de esta forma interactuar de manera más directa en un mundo globalizado.

La constitución política colombiana en su artículo 67 expresa que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Literalmente es la forma en que el gobierno busca tener personas con mayor capacidad para mejorar el nivel de vida de toda la nación.

Ya en contexto, se puede entender la innovación en la educación o mejor una educación innovadora.

Si lo vemos desde “la innovación de la educación” haciendo referencia a la palabra educación como las estructuras o entidades que soportan la misma en un país, hago referencia a las instituciones que rigen e implementan los cambios de las leyes educativas, esto solo es el aspecto legal de la educación, que al igual que en una empresa que sabe que debe mejorar sus procesos y de esta forma entregar un producto mejorado a los consumidores; tal cual con las entidades encargadas de innovar y mejorar los procedimientos educativos, para que en un tiempo no muy lejano los resultados sean personas con una capacidad mayor de crítica y aporte a la sociedad.

Aunque la innovación normalmente la relacionamos con tecnología, no siempre es así, se puede ser innovador sin necesidad de ella; para lo cual tomo el otro comentario de una Educación Innovadora, no obstante para nuestro caso la innovación va relacionada con la parte de virtualidad, y basándonos en el concepto de (Wheeler, 2017) quien considera que “la enseñanza innovadora se centra en la creación de ambientes propicios en los que pueda producirse un buen aprendizaje. Los maestros innovadores son excelentes para apoyar a los estudiantes, y también son expertos en crear contenidos atractivos y nuevas experiencias”.

La virtualidad es resultado lógico del dinamismo propio de la sociedad y la tecnología como su principal factor, en la búsqueda de la satisfacer las necesidades de los individuos en los países, generando las posibilidades de acceso, permanencia y promoción en los diferentes niveles de estudio.

Para lograr que la educación virtual sea una ventaja notoria y de esta manera mejore los resultados académicos y por ende los personales de los estudiantes, se deben tener en cuenta aspectos como la parte de soporte técnico, los ambientes pedagógicos, la didáctica a usar, la parte visual y de entorno de aprendizaje; y por supuesto el capital humano que interviene en la puesta en marcha de cada uno de los módulos, materias o asignaturas que se pretende impartir por medio de esta opción tecnológica.

El maestro que apoya los contenidos virtuales debe ser una persona con doble capacidad para esta labor, ya que además de su experticia académica, debe desarrollar otras habilidades para este caso tecnologías, que le permita el fácil contacto y buen resultado con los estudiantes, que, aunque no los conoce, tiene la misma responsabilidad pedagógica.

“Los maestros innovadores son innovadores no porque usan tecnología, sino porque entienden las necesidades de los estudiantes y pueden crear entornos eficaces (con o sin tecnología) que maximicen las oportunidades para que los estudiantes tengan éxito” (Wheeler, 2017).

Es una realidad que la educación virtual es el camino que escogen muchos estudiantes, en su ambición por seguir con su crecimiento académico, y de manera directa cada instante que muchos de ellos lo deciden como opción educativa, tendrá que a la par estar un docente, un contenidista y otras personas, en constante crecimiento para entregar un contenido acorde a las expectativas del estudiante, que satisfagan las necesidades y superen las expectativas y tabúes que existen alrededor de la educación virtual, la cual a mi modo de ver sí es una gran entrada en la innovación de un país y por consiguiente en su mejoramiento productivo.

