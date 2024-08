¿Y qué pasó con la labor de Brasil, México y Colombia respecto a Venezuela?

Por: Germán Peña Córdoba |

agosto 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

¿En qué quedaron los buenos oficios de Brasil, México y Colombia, respecto a la situación electoral en Venezuela? ¡Todo se enfrió! A ninguna de las partes le pareció atractivo el llamado a repetir elecciones. Aunque se empleen todos los eufemismos que exige la diplomacia, el Chavismo no aceptará unas nuevas elecciones, ni establecerá una réplica del nefasto Frente Nacional, que en el pasado, cerró todos los espacios de participación democrática en Colombia y nos sumió en un infame bipartidismo que duró 16 años (1958 -1974). A raíz de la negativa a lo propuesto por los tres países de la región, la situación entra en un estado Criogénico, que obviamente beneficia al gobierno Maduro.

La propuesta de realizar nuevas elecciones no cayó bien, pues sería reconocer tajantemente que hubo irregularidades electorales y, el gobierno Chavista no lo va a aceptar. Igualmente, a la llamada oposición liderada por María Corina Machado, tampoco les gusto la idea, pues se piensa que, en una nueva elección el fraude que pregonan con vehemencia, esta vez, sería perfeccionado y quirúrgicamente llevado a cabo.

..Publicidad..

BRASIL, MEXICO Y COLOMBIA han quedado sin espacio para maniobrar y AMLO a tomado distancia de la situación: México propugna por la no injerencia y el respeto por la soberanía. Gustavo Petro ha optado por un evidente mutismo contrario a su espíritu locuaz. Lula endurece su postura: ha pedido nuevas elecciones o en su defecto presentar las actas de votación.

...Publicidad...

Así las cosas, todos pierden: Brasil, Colombia y México han fracasado como mediadores. Maduro "el bruto", "el camionero", viejo zorro en política, gana con todo lo anterior ¡Siempre gana Maduro! Su astucia le indica que con el enfriamiento de la situación, poco a poco las cosas se van disipando, se van normalizando, todo entra en una etapa de resignación, la temperatura llega a cero, el desgaste de las protestas es insoslayable y de nuevo queda instalado en el trono por 6 años mas.

....Publicidad....

A estas alturas la información que nos llega, no deja duda imaginar que la estrategia mediática de la derecha venezolana y sus adláteres patrocinadores, fue apostarle al desconocimiento de los resultados antes, durante y después de la gesta electoral. Con foráneas y avanzadas ayudas tecnológicas, fue el propósito sabotear uno de los sistemas de voto electrónico mejor dotados del mundo. Y frente a lo anterior, Brasil mas cercano a la posición de Chile, y Colombia, más cercano a la posición de México, le hicieron el juego a la nefaria derecha exigiendo pruebas y desconociendo el saboteo Electrónico. México, mantiene una posición consistente con su pensamiento histórico: fue el único país lucido en reclamar todo el tiempo, respeto por la autonomía, la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos.

Independientemente de la opinión que nos genera la propaganda de derecha, las movilizaciones demuestran que todavía muchos venezolanos respaldan al Chavismo. La migración es el resultado del bloqueo a Venezuela, igualmente afecta el desempeño económico de cualquier gobierno. Si se quiere un juego limpio, se debería empezar por acabar con el unilateral, nefasto y perverso bloqueo. En esto existe mucha hipocresía y cinismo: los que arbitrariamente cambiaron "el articulito" para relegirse en Colombia, hoy se rasgan hipócritamente las vestiduras y el apoyo incondicional del gobierno americano al genocida Netanyahu , lo inhabilita moralmente para hablar de tiranía.

¿Que puede hacer Colombia a corto plazo?. Nuestro país no puede entrar en el juego que nos plantea la corrupta y mafiosa ultraderecha Colombiana, que desea de nuevo una sempiterna enemistad con Venezuela, para usufructuar réditos politicos y electorales. La hirsuta derecha desea un rompimiento de relaciones con el país hermano, desean con ardor un cierre de nuevo de la frontera y sueñan con que los procesos de "La Paz Total" se rompan.

La trampa esta tendida. El gobierno Petro no debe caer en esa ingenuidad. Es una trampa que le tienden al Progresismo para esperar que caiga en ella. Pienso que el gobierno de Colombia, no debe participar en una injerencia indebida y no inmiscuirse en asuntos internos del país vecino. La libre autodeterminación de los pueblos debe ser la mantra. Se debe imponer el respeto por su soberania y que la solución venga de los propios Venezolanos.

Seria necio y recalcitrante, no entender que la situación económica en Venezuela no es la mejor. ¿Aquí en Colombia es la mejor? Es algo lógico: si ud aplica esas sanciones, ningún gobierno puede provocar buenos resultados. En Colombia la perversa derecha construye falsedades contra Gustavo Petro para q su gobierno fracase, para luego ellos entrar con su lógica militarista y mantener sumido al pueblo. Lo anterior lo entendemos unos pocos. En general la gente la mantienen alienada defendiendo a los que los someten y tradicionalmente los oprimen.

Para mi, el resultado será lo que defina el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, como país soberano, respetando sus instituciones y teniendo en cuenta el saboteo cibernético que hubo y, no atendiendo las necedades dirigidas a complacer la Fascista derecha internacional.