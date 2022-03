William Dau sacó las garras: de ser un bacán a casar pelea con todo mundo

Por: Gabriel Fortich Barros |

marzo 02, 2022

La alcaldía de William Dau Chamat en Cartagena ha estado acompañada de escándalos, aunque durante gran parte de su tiempo en la alcaldía ha tenido el apoyo de la ciudadanía gracias a su comportamiento de «bacán» y de decir las cosas como son frente a las cámaras o los medios digitales, durante los últimos meses, su popularidad ha venido mermando a medida que salen a flote ciertos tipos de rasgos en su compartimiento que lo muestran como una persona autoritaria, déspota, malhablada y grosera.

Una de las reflexiones más importantes es el alejamiento y las diferencias con las personas que más cerca estaban de él en su candidatura a la alcaldía. En un comienzo todo parecía ser color rosa, un alcalde emergente con un discurso anticorrupción se posicionaba nuevamente al mando de la ciudad de Cartagena, sin embargo, poco a poco las fichas fueron cayendo: renuncias de sus secretarios más importantes y junto con ello, escándalos llenos de insultos, como lo sucedido con el exsecretario del DADIS, Álvaro Fortich, quien en pleno pico de la pandemia le habría aconsejado cerrar el mercado de Bazurto, pero ante el desacuerdo, el alcalde no hizo más que ofrecer insultos. “William Dau no escuchaba mis consejos”, «sufrí más de un insulto del alcalde, tengo prueba de ello, no sabe dominar sus emociones» , expresaba el reconocido médico cartagenero.

Esto sumado a los insultos contra su ex primera dama Cynthia Pérez Amador, a quien trató de «Malandrina, abusiva y egoísta», mientras que ella afirmaba que Dau siempre fue una persona «elitista y poco incluyente» al referirse a la conocida afirmación de Dau sobre «los barrios tenebrosos», recordando a la vez también la sobreprotección ha tenido en épocas de paro nacional a los barrios más exclusivos de la ciudad como lo son el Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

Es decir, se puede protestar en todos los barrios «tenebrosos» de la ciudad menos allí, esto sin mencionar sus casadas peleas con el periodista Edison Lucio Torres, ante las constantes críticas contra su alcaldía al igual que el concejal Julio Javier Bejarano, justamente dos reconocidos personajes anticorrupción de la Cartagena.

Las últimas semanas han estado agitadas y la ciudad se ha visto envuelta en el caos del sicariato y los homicidios en la guerra por el control del microtráfico que se lleva en Cartagena, y que tiene como escenario justamente a los barrios «tenebrosos», seguramente por esto mismo no ha habido resultados importantes en esta materia, mientras que en los últimos días, el escándalo tiene que ver con las medidas interpuestas contra los mototaxistas de la ciudad, lo que ha generado una revuelta por parte de los gremios en una ciudad donde la gran mayoría se moviliza en moto.

Parece que además de sus políticas claramente discriminatorias y elitistas podemos estar en manos de una especie de autoritario que no escucha a nadie.