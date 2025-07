- Volvo convierte su EX90 en un estudio de grabación con alma de Abbey Road

Anuncios.

El silencio al cerrar la puerta. El primer sonido que brota de los parlantes. La atmósfera que se forma dentro del Volvo EX90 no es una casualidad, es una experiencia medida, pensada y calibrada al detalle. Y ahora, esa experiencia ha llegado a un nuevo nivel con la incorporación del Modo Abbey Road Studios, una función que convierte el habitáculo del vehículo en una sala de grabación con alma londinense.

Sí, el estudio que dio vida a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Dark Side of the Moon y tantas otras obras maestras, ahora se puede sentir —y escuchar— dentro de un auto. No cualquier auto: el Volvo EX90, que incorpora esta tecnología como parte del sistema de sonido Bowers & Wilkins High Fidelity, sin costo adicional y disponible mediante actualización inalámbrica.

Un viaje sonoro desde Londres a tu auto

Desarrollado en colaboración entre Abbey Road Studios y Bowers & Wilkins, el nuevo modo se inspira en los espacios acústicos únicos del emblemático estudio de grabación. La firma sonora que acompañó a artistas como The Beatles, Amy Winehouse y Sam Smith ha sido adaptada para que ahora, desde el asiento del conductor, puedas sentir cómo suenan los clásicos... y tus canciones favoritas.

Lo que antes solo era posible en una cabina profesional, hoy puede configurarse desde el tablero digital del EX90. Con presets diseñados para distintos estilos de escucha, el usuario puede cambiar la acústica, modular el campo estéreo o incluso activar el Producer Mode, que permite una personalización profunda de la experiencia sonora. Como lo haría un productor de música de cine o un ingeniero de mezclas en Abbey Road.

“Este modo lleva por primera vez el sonido único de nuestros espacios y equipos al sistema de un auto, permitiendo al conductor moldear el entorno auditivo a su gusto”, explicó Jeremy Huffelmann, director de Abbey Road Studios. Más que un lujo, es una manera de democratizar la experiencia sonora más icónica de la historia de la música.

Para lograrlo, el sistema de audio Bowers & Wilkins del Volvo EX90 fue equipado con 25 altavoces estratégicamente distribuidos, 1.610 vatios de potencia y soporte para contenidos Dolby Atmos. Todo calibrado en colaboración con ingenieros de Volvo Cars, con el objetivo de hacer de cada viaje un concierto personalizado.

Y es que si algo define al EX90 es su enfoque en el detalle. Desde su cabina, una de las más silenciosas jamás creadas por la marca sueca, hasta su estructura de software flexible, pensada para actualizaciones inalámbricas como esta. Ya no se trata solo de ir de un punto A a un punto B, sino de cómo suena el trayecto.

Una colaboración de leyenda

La alianza entre Volvo, Abbey Road Studios y Bowers & Wilkins no es un capricho publicitario. Es una confluencia entre innovación, ingeniería y sensibilidad artística. Abbey Road —más que un edificio— representa el corazón de la música grabada del último siglo. Allí se han producido bandas sonoras para películas como Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos y Barbie, y sigue siendo el hogar de artistas de todos los géneros y generaciones.

Por su parte, Bowers & Wilkins lleva más de medio siglo liderando la industria del audio de alta fidelidad. Sus altavoces son referencia en estudios profesionales y ahora también en automóviles, elevando la experiencia auditiva al máximo nivel.

Con esta función, Volvo no solo da un paso adelante en personalización tecnológica, sino que redefine la relación entre música y movilidad. “Utilizamos la tecnología para mejorar la vida diaria de nuestros conductores”, afirmó Anders Bell, director de ingeniería de la compañía. “Esta experiencia es un ejemplo de cómo podemos ofrecer valor a través de actualizaciones simples, pero significativas”.

Y así, lo que comenzó como una actualización silenciosa se ha convertido en una revolución auditiva sobre ruedas. Ahora, al girar la llave —o presionar el botón de encendido— no solo inicia un viaje: comienza un concierto.

