La jueza de Caso Cerrado pidió oraciones antes de una cirugía en sus cuerdas vocales, pero esta no pudo realizarse como estaba previsto. Esto es lo que pasó

Ana María Polo, conocida como la “Doctora Polo”, preocupó a sus seguidores tras revelar que debía someterse a una cirugía en las cuerdas vocales. La presentadora hizo un llamado directo pidiendo apoyo espiritual antes del procedimiento.

A través de un mensaje público, explicó que venía presentando problemas en la voz, una condición que atribuyó al uso constante durante años de trabajo en televisión. “Estoy un poco ronca”, señaló al referirse al diagnóstico médico.

El procedimiento de la Doctora Polo que fue suspendido a última hora

La intervención estaba programada para el pasado 20 de marzo, fecha en la que sería sometida al procedimiento para corregir el desgaste vocal. Antes de la cirugía, Polo decidió dirigirse a su audiencia.

En su mensaje mencionó que cuenta con una comunidad de 23 millones de seguidores, a quienes pidió acompañamiento. “Sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí”, expresó al explicar la importancia de su voz en su carrera.

El anuncio generó una reacción inmediata en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo

Sin embargo, horas después de lo previsto, la situación cambió. La propia Ana María Polo informó que la intervención no se pudo llevar a cabo.

“No me pudieron hacer la cirugía hoy”, escribió en una actualización breve, sin explicar las razones médicas o logísticas detrás de la decisión.

El mensaje dejó en suspenso el procedimiento y abrió interrogantes sobre el estado actual de su salud. Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para la operación.

Una trayectoria marcada por su voz

La preocupación por el estado de la Doctora Polo está relacionada con el papel que ha tenido su voz en su carrera. Durante décadas, Polo fue la figura central del programa “Caso cerrado”, espacio que la posicionó como una de las personalidades más reconocidas de la televisión en español.

Su forma de hablar, su tono firme y su estilo directo fueron elementos centrales de su identidad pública. Ese mismo recurso es el que ahora enfrenta una intervención médica.

A sus casi 67 años, la cirugía aparece como una medida necesaria para preservar su capacidad vocal tras años de uso intensivo.

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