La exconsul de Nueva York y protegida de Benedetti clave en la denuncia de Leyva ante EE.UU.

Lorena Arboleda conectó al corresponsal de El País, Juan Diego Quesada, con los petristas que le habrían filtrado los audios conspirativos. Aquí la denuncia de Leyva

La denuncia penal (indicment) que presentó el ex canciller Álvaro Leyva a la Fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, tiene como propósito desvirtuar y demostrar la manipulación de la información detrás de la denuncia que realizó el periodista español Juan Diego Quesada - corresponsal para América Latina del periódico El Pais de España- en América Latina, sobre la supuesta conspiración de Álvaro Leyva junto a políticos norteamericanos con alcance hasta el Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio, para derrocar al Presidente Petro.

Leyva recurrió a la las instancias judiciales norteamericana porque el señalamiento de Quesada, construido con base a una interceptación telefónica ilegal de origen desconocido, que según el peritazgo que aportó Leyva, fue manipulada, vincula a ciudadanos de ese país.

Con el indicment el excanciller busca demostrar falsedades que comprometerían directamente al periodista español pero también a funcionarios del gobierno buscando escalar hasta el propio Presidente Petro.

El texto comienza con un contexto que explica la relación de confianza que construyó Juan Diego Quesada con el alto gobierno gracias a la cual habría obtenido las grabaciones que demostraban la supuesta conspiración p. Según el escrito, Juan Diego Quesada empezó a frecuentar Caracas por su relación afectiva con la comunicadora colombiana Lorena Arboleda, a quien Armando Benedetti, recién nombrado embajador en Venezuela, se llevó como mano derecha suya a Caracas con el cargo de consejera en noviembre del 2022, después de haberlo acompañado durante dos meses en el empalme. Tras la salida de Benedetti del cargo en medio de un rifi-rafe con el entonces canciller Leyva y con quien mantiene una abierta enemistad, éste le aseguró la permanencia en Caracas y después su traslado al consulado en San Francisco hasta Lorena Arboleda coronar en el apetecido consulado en Nueva York.

El periodista español se acercó a la Casa de Nariño y ha sido uno de los pocos periodistas con acceso al Presidente para entrevistarlo, como pudo hacerlo nuevamente a comienzos 25 de febrero pasado, tres meses antes del escándalo de la conspiración de Leyva para derrocar al Presidente.

Todos estos detalles aparecen en la denuncia penal de Leyva ante la Fiscal Bondi con el que además contra ataca buscando comprometer penalmente al periodista y al Presidente Petro en las altas esferas de la justicia norteamericana.

Este es el texto completo del indicment –denuncia penal- ante la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi

La presentación del documento judicial se da en el momento en que las relaciones de Gustavo Petro con el gobierno de Trump atraviesan su peor momento, marcadas por la descertifiación a su gobierno y el retiro de su visa personal.

Por su parte, a Lorena Arboleda, quien según el relato, acaba de tener un bebé con Juan Diego Quesada, la coge la denuncia de Leyva en el momento en que el Consejo de Estado suspendió su nombramiento como cónsul en Nueva York y ordena al Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallar de fondo una demanda que interpuso la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) contra esa designación.

