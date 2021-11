Voces del agua, gran exposición en Barranquilla

.Publicidad.

Con esta obra así titulada, la Galería de la Aduana de Barranquilla, en el marco de la programación cultural de la Biblioteca Piloto del Caribe, presenta al público su penúltima exposición del 2021, inaugurada el pasado 4 de noviembre. Una obra que estaba pendiente de ser exhibida por primera vez en esta ciudad del caribe colombiano desde hacía más de dos años. Se trata sin duda de una nueva aproximación poética que el artista Pablo Posada Pernikoff hace de ese universo del agua, la luz y la arena que él expresa de manera exquisita con diversas apropiaciones creativas del vidrio, el cristal, el metal, el color — usado apenas con una sugerida sutileza — , la arena, la madera y los metales preciosos.

La obra tiene un componente instalativo, adentro y afuera de la galería, creando con ello una interrelación de los espacios y un diálogo de obras que hablan unas en sus dos dimensiones desde las paredes, con otras de expresión escultórica, objetual, y fluyen todas como otras voces del agua en una muestra que alude claramente al río, a la arena, a los maderos hijos de las corrientes, a esos diseños milagrosos que crea el agua en la arena de la orilla, en una propuesta que reafirma postulados estéticos ya claros en el discurso artístico de este creador: la búsqueda de una interpelación a la emoción y al intelecto en la investigación de la belleza.

Pablo Posada Pernikoff es ciudadano colombo-francés, nacido en España y criado en París y Bogotá. Tras realizar estudios de ingeniería y matemáticas en Bogotá y Montreal (Canadá), se traslada a Italia y estudia Diseño y Bellas Artes en Milán. En 1990 viaja a Japón invitado por el gobierno de ese país para hacer parte de diversas becas de investigación en ciudades como Osaka, Kioto y Tokio, en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, la "Tokyo Geidai", donde obtiene un doctorado en 1998. Como define él mismo su trabajo: “…mis obras son una abstracción basada en la observación de los fenómenos naturales de la materia que fluye a través del espacio y el tiempo; es decir, cómo la materia evoluciona y muta con el paso del tiempo y la acción que ejerce la naturaleza sobre ellos, estas creaciones guardan la esperanza de producir una relación armónica entre obra y espectador.”

Este artista trabaja con dos tipos de vidrio: por una parte con placas y bloques en capas, cortadas, pulidas y talladas, y también con objetos de cristal soplado y trabajado a mano, antes de ser tallado, para obtener así el flujo natural del vidrio fundido. Los tallados profundos se hacen en piezas de vidrio para crear zonas de luz y sombra y dar la idea de movimiento, y hay otras obras únicas de temática similar creadas en papel, metal, pigmentos y laminilla de oro, utilizando para ello diferentes técnicas. Cada relieve de papel también crea líneas de luz y sombra que transmiten movimiento; sin embargo, el centro de metal y el componente de color dan la idea de movimiento congelado en el tiempo. La exposición toda constituye un rico repertorio de piezas que son originales y únicas.

El efecto que las piezas escultóricas, algunas de ellas estratégicamente iluminadas, y la sintaxis del montaje pintado con luces cálidas en la atmósfera de la sala, en una puesta en escena en la que el espacio y las paredes tienen un significativo aporte en el discurso, esta muestra se convierte en una fuerte interpelación estética tanto para los sentidos como para el intelecto, porque nos queda a algunos la clara impresión de que esta obra es la creación de un artista que es también un científico.

Posada Pernikoff ha expuesto su obra en, en muestras individuales y colectivas, en importantes galerías y espacios culturales de Colombia y el mundo, en ciudades como Bogotá, Tokio, New York, Abu Dhabi, Beiging, Honk Kong y Taiwan. Es la primera vez que expone su obra en Barranquilla.

El maestro barranquillero Eduardo Serrano, decano de la crítica de arte en Colombia, ha dicho de su obra: “…se sitúa conscientemente entre el carácter introspectivo y de interrelación del hombre y la naturaleza propio del arte oriental, en particular del arte japonés, y la sensualidad y materialidad tradicional en el arte de Occidente. Así mismo sus obras demandan en su apreciación una respuesta simultánea de la mente y los sentidos, al tiempo que despliegan una extensa variedad de argumentos, algunos relativos a la percepción y otros vinculados con los sentimientos (...) Posada Pernikoff sitúa su obra deliberadamente entre el arte y la ciencia, esquivando abiertamente la pureza artística proclamada por el modernismo occidental, y buscando de esta forma no sólo la creatividad implícita en toda obra de arte, sino una transmisión más expedita de sus convicciones al observador. Y entre sus convicciones se cuenta en primer orden la seguridad de que los materiales, los objetos, y por supuesto, sus trabajos, pueden no sólo comunicar, sino despertar sentimientos y emociones, a través, por ejemplo, de la austeridad y de la asimetría, de una premeditada interacción de luces y de sombras, y de la combinación de viejas técnicas y de recursos novedosos como los que ofrece la tecnología.”