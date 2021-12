Vivi Guerrero, la cantante colombiana que triunfa en Emiratos Árabes Unidos

Por: Marcela Tabares |

diciembre 11, 2021

El Time Square Center Dubai vibró al ritmo de la excelente fusión de instrumentos andinos, sonidos ancestrales y el sabor único de la música de Vivi Guerrero, quien estuvo haciendo la apertura de la tienda de la reconocida marca sostenible thriftforgood.

La marca es una empresa con proyección social, creada para aportar al bienestar de la comunidad. Su visión es lograr un mundo sin desperdicio dónde todos tengan lo que necesitan para prosperar. Uno de sus principales proyectos es apoyar a la organización gulf4good, que ayuda a los niños de todo el mundo en temas de educación, salud y vivienda.

“Cantar en el Time Square Dubái me hace pensar en el camino recorrido, en los corazones que se han podido tocar con mi música, en cómo he pasado de las montañas de los Andes a contagiar con nuestro sabor a las personas de estas increíbles tierras engendradas en el desierto. Vienen a mi mente las veces que he escuchado corear en español “Déjalo Pasar” a quienes tienen como lengua el árabe o el inglés, pero aun así se unen en un solo coro pa´ dejar a un lado las malas vibras. Gracias a todos los Guerreros que me han acompañado y apoyado en las causas para un cambio, espero divertirme mucho el día del show, aunque cuando lo reflexiono me vienen los nervios. ¡Vivi Guerrero en el Time Square Dubái! ¡Imagínate!” expresó la artista colombiana.

Para Vivi Guerrero es un honor tener la oportunidad de ser una agente de cambio, apoyar y crear alianzas con marcas que comparten su ideal de construir un mundo mejor. La artista opina que se puede unir la música con la moda para generar un movimiento, para hacer cambios que generen un impacto positivo en la humanidad, para tener un mejor presente y un próspero mañana.

“Me atrevo a soñar y a trabajar duro para hacer esos sueños realidad, es maravilloso encontrarse con quienes tienen los mismos deseos e ideales y poder trabajar juntos en ello y ¡mira! Estaré cantando en el Time Square por una valiosa causa”, manifestó la cantante.

Vivi Guerrero también es conocida por sus campañas de ayuda a personas menos favorecidas, pues ha donado gran parte de sus utilidades a las personas afectadas por el Covid-19 en Tumaco, Colombia.

Vivi Guerrero se ha presentado en escenarios del país árabe como Berklee, el Centro de Artes de La Universidad de Nueva York , Rooftop Rythms, Río Club, Café Arabia, entre otros, y ahora el Time Square Center de Dubai.

Descubre más de la música de Vivi Guerrero aquí: https://youtu.be/srO02rAzQ2I