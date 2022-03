VIDEO: Taxista colombiano inventó curioso acordeón digital

Por: Sophia Neira Obrien |

marzo 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Nota para televisión. Inventor acordeón digital.

-Publicidad.-

Un taxista de la ciudad de Bogotá es el creador del acordeón digital, que cuenta con una tecnología MIDI que puede revolucionar la música por completo.

El programa Testigo Directo de Rafael Poveda, junto con su equipo de trabajo, con el señor Hector Sarasti como periodista, se adentraron a la ciudad de Bogotá, especialmente en el barrio El Codito para conocer la historia de George Castro el creador del Real Acordeón Digital.

Publicidad.

George Castro nos cuenta de que se trata el Real Acordeon:

“se trata de un acordeón digital, un acordeón electrónico, el cual mediante una tecnología MIDI, nos permite ejecutar el acordeón de una manera casi exacta, a un acordeón profesional; va a permitir hacer ejercicios de digitación, dar parrandas, practicar, todo tipo de ensayo que podemos hacer en un acordeón, sin producir ruido. Ya que un soun back, se puede amplificar desde unos audífonos hasta un sonido en vivo.”

La tecnología MIDI O Musical Instrument Digital Interface es la clave principal del éxito de este acordeón, ya que esta permite tener los sonidos pregrabados y hacer uso de ellos mediante un software enlazado al acordeón, dando la oportunidad de tener sonidos ya sea de guitarra, trompeta, flauta, etc.

Este emprendimiento tiene un toque familiar, dado al apoyo y compañía que le ha brindado su esposa Viviana, que expresa sus palabras de amor y de aliento.

“siento que todo lo que hemos hecho y todo lo que nos hemos esforzado y todo lo que hemos pasado ha valido la pena y se que valdrá muchísimo mas y pues mas por nuestra hija que es pues el motor de todo esto.”

Mantener económicamente a una familia requiere de un arduo trabajo, por esto, George sale cada mañana a trabajar en su taxi mientras tiene un sueño… tocar acordeón.

“Entro a manejar taxi por necesidad en el trabajo, pero siempre tengo la pasión del acordeón, del vallenato, entonces por necesidades me veo obligado a trabajar en el taxi, pero me enfrento con la posibilidad de que tenia tiempos libres, a veces el trabajo no esta bueno, yo podía parar, podía sacar un tiempo, yo decía para mi, paro, ensayo un poquito y le saco jugo a ese tiempo muerto para no perderlo. Pero era muy difícil, lo hice muchas veces, transportar mi acordeón, paraba a almorzar un rato y aprovechaba y hacia ejercicios, practicaba acordeón.

Hoy en día cantantes y músicos como Jorge Tovar, Edigio Cuadrado y Ronaldo Ochoa han tenido la oportunidad de tocar y probar el real acordeón y estar un paso mas cerca al futuro de la música.

Nota producida por Hector Sarasti y Sophia Neira O’Biren