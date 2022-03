Maldito viejo, ¿cuándo vas a entender que Instagram es para gente linda y con plata?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Soy un idiota. Cuando abrí Instagram, en el lejano 2017, creía que podía volverme fotógrafo. Como tanto imbécil creo que para ser fotógrafo no se debe tener otro talento que apretar un botón. Compré una cámara y todo. Salí y a la vuelta de mi casa le tomé fotos a un rosedal. Con alborozo la subí. Tuvo tres corazones.

Podré ser viejo pero me gustan los likes. En Facebook los consigo fáciles. En Twitter soy un fracaso, en Instagram no existo. No tengo vida social, entonces le tomo fotos a los libros que me gustan. Esculpir en el Tiempo. Yo leyendo las memorias de Andrei Tarkovksy en un sillón mientras me fumo un porro. Wow, ¡Qué man tan provocador! 1 corazón. Mi mamá acaba de abrir Instagram.

Cinco años después cerré Instagram. Me cansé del fracaso. El tiempo no te hace mejor persona. Mejor persona es resignarse. No tener odio, envidia. Tengo odio y envidia. Soy una persona que envejece. El sicólogo me dice que todo bien. Que lo deje salir. Como si fuera tan fácil. Como si mis gritos no hicieran retumbar los ventanales. Prefiero no tener amigos ni Instagram. Cuando lo tenía paseaba las fotos. Agregué a dos de mis actrices porno favoritas. A dos novias del colegio que tienen entre las dos ocho hijos y se ven peor que yo. A esta edad no hay nada más estimulante que la desgracia ajena. Subo un pensamiento profundo sobre Por el camino de Swan. Cero corazones. No hay nadie en mi mundo. Tengo una foto vieja en la fortaleza de Sacsayhuamán. Me veo hinchado, mal. Todo mal en la foto. Pero ante mi falta de mundo necesito demostrarles a los muchachos que trabajan conmigo que he sellado pasaporte. 1 corazón. Mi mamá nunca me falla.

En Facebook no me va mal. Tengo a gente tan pesada como yo. Largas y aburridas reflexiones sobre como mataban cucarachas los egipcios. Paja, pura paja. 350 likes. Intenté ser tolerante con el fracaso, pensar que uno debe cambiar para evolucionar. Ir acorde a lo que piden los tiempos. Me exploté. La semana pasada cerré Instagram. Yates, viajes, muchachas, licores, bailes, conciertos, todo ajeno a este mundo de recluso en mi casa, de empijamado. Las viejas pasiones han muerto. Ahora lo único que viene es los libros, las series interminables. Echar barriga. Nadie necesita ver de qué manera me crece el vientre. Entre menos me muestre mejor. Hay que saber renunciar y aceptar los años. Hay que conocer a más profundidad el rock que intentar parecer muy cool y dañarse la espalda bajando una de Bad Bunny. En ese ataque de sinceridad decidí seguir desahogarme y además no tenía tema esta semana. Me cansé de escribir parrafadas en Facebook. Entre todas la que más tuvo likes y me gustó fue esta

Por eso escribí sobre esto. Perdón por hacerlos perder el tiempo. Ni siquiera tengo el talento de saber callar.