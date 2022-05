Video: Los niños fantasmas que aparecen en Homecenter

.Publicidad.

El trabajador de Homecenter que reveló la situación se llama Jeison como se ve en sus redes sociales. En menos de una semana se convirtió en tendencia y los noticieros más importantes del país mostraban su relato. Fue tanto el auge que tuvo en pocos días, que incluso él mismo reveló que una señora fue a las bodegas de la tienda para hacer un rosario y alejar las almas de los supuestos niños que se escuchaban.

El video parece no mentir, y aunque hubiera niños y bebés a sus alrededores, no hay otra explicación para que las voces, gritos y hasta quejidos se escucharan tan cerca como lo muestra el video. El hombre se encuentra al parecer solo, ha cerrado todas las puertas de la bodega y es inevitable no escuchar a los niños y bebés que indican fantasmas en la tienda. El mismo usuario asegura, con pruebas, que otras tiendas de Homecenter también presentarían actos sobrenaturales similares.

