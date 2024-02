Víctor Políglota: revolución en el aprendizaje de un idioma

Por: Santiago González |

febrero 28, 2024

En un mundo globalizado, dominar más de un idioma se ha convertido en una habilidad invaluable. Sin embargo, para muchas personas, el proceso de aprenderlos puede ser desafiante y frustrante. Es aquí donde entra en escena Víctor Babiloni, un verdadero pionero en el campo del aprendizaje de lenguas, cuyo enfoque innovador está cambiando vidas en todo el mundo.

Víctor Políglota, como es conocido este joven revolucionario, a sus 33 años rompió los esquemas al asegurar que aprender idiomas no es cuestión de gramática, sino primero de vivencia. Esta filosofía la creó tras estar varios años en países europeos como Italia, Francia, Alemania, Polonia y Portugal, donde aprendió a dominar varios idiomas y decidió crear un método para ayudar a otros a superar las dificultades de comunicación.

Víctor comprendió las dificultades que enfrentan las personas al intentar dominar una nueva lengua. Después de años de experiencia personal y observación, decidió dedicarse a ayudar a otros en su viaje hacia la fluidez lingüística, pero con un enfoque radicalmente diferente.

Y es que según un estudio publicado en 2021 por la revista Frontiers in Psychology, las razones psicológicas y cognitivas detrás de las dificultades para aprender un nuevo idioma están: la ansiedad por el aprendizaje, la falta de motivación, la edad y los factores cognitivos (memoria y atención).

"La gente normalmente cuando aprende idiomas, lo que hace es ir a la tradicional academia, tomar sus clases de gramática, etc. Yo me enfoco es en el proceso, no en la gramática, guío a las personas en la introducción del idioma día tras día, para que de manera natural el cerebro lo vaya asimilando", explica Babiloni.

¿Cómo funciona el nuevo método?

El método de Víctor se basa en la inmersión lingüística y en la utilización de algunos recursos gratuitos como Netflix, YouTube, podcasts, entre otros. "Yo no enseño inglés, yo enseño un proceso para aprender inglés o cualquier idioma", explica Víctor. "Yo enseño una manera de vivir los idiomas".

Su método está dirigido a personas adultas que necesitan aprender otra lengua para cambiar su vida. "Trabajo con latinoamericanos o españoles, muchos de ellos viven en un país de habla extranjera y se sienten frustrados por no poder llevar una vida normal en sociedad y por no poder mejorar su situación laboral".

Víctor Políglota ha impactado notablemente en Colombia con su método único. Durante 2024 ha sido mentor de al menos 1.000 personas y desde que creó el método hace un año, más de 8.000 personas lo han usado con éxito. Su enfoque práctico y directo ha resonado profundamente en un país donde muchos luchan por aprender idiomas extranjeros y poder comunicarse, emigrar u obtener un mejor puesto de trabajo.

Asegura que una persona puede aprender un nuevo idioma y aconseja dedicar entre 90 minutos y dos horas al día para atravesar eficientemente por un proceso de adaptación mental. "Pero ¿qué significa aprender? Es ser capaz de superar la mayoría de las situaciones de la vida real y tener un nivel de expresión y comprensión aceptable". Por ejemplo, él asegura no ser un experto en los idiomas que domina, "pero con todos puedo salir a la calle, comunicarme, vivir la vida, ver y entender series y películas, y desarrollarme como persona".

“Aquella persona que lleve más de un año estudiando inglés y no lo haya conseguido algo está haciendo mal” afirma. Él busca llevar a las personas a que sean capaces de comunicarse, rompan la primera barrera y si luego quieren perfeccionar el idioma solo sea cuestión de práctica. Cualquier interesado puede acceder a su contenido gratuito a través de sus redes sociales (@victor_poliglota) y tener acceso a sus recursos a través de su página web (victorpoliglota.com).

Con un enfoque pragmático y una pasión palpable por su trabajo, Víctor Políglota está transformando la forma en que las personas abordan el aprendizaje de idiomas. Su impacto en Colombia y más allá es innegable, demostrando que, con el enfoque adecuado y determinación, dominar un nuevo idioma está al alcance de todos.