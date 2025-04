¡Vicky, basta ya! Ni con rosario en mano vas a esconder quién realmente eres

Por: Mateo Duarte del Castillo |

abril 24, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“En Colombia existe la tradición que cada nuevo presidente es peor que el anterior”. Antonio Caballero.

Cuando la gente votó por Petro en 2022, fue como hacer una vaki para ver y protagonizar una película que prometía ganarse todos los premios habidos y por haber, el título: Llegó el cambio, y el protagonista, director y guionista: Gustavo Francisco Petro Urrego.

Pero como pasa con muchas películas que prometen, resultó ser un gran globo inflado a punta de expectativas que se desinfló en la cara de todos. Ni premios, ni nada, puro arrepentimiento por haber pagado la boleta. Los petristas arrepentidos se cuentan por millones, pero no lo publican en redes, sino en el gran medio de comunicación, los grupos de WhatsApp.

..Publicidad..

Ahora nos están vendiendo a una señora que estudió en colegio de monjas, que dizque vendió fruta en la calle para salir adelante, y que a pulso se ha ganado todo lo que hoy tiene (¿el marido se lo consiguió así también?), su nombre: Vicky, pero yo le digo de cariño Victoria Soraya, que suena más acorde con su educación religiosa.

...Publicidad...

Si esa señora llega a ganar apuesto lo que sea, que hasta los que votaron por ella, al primer mes de su mandato, van a empezar a postear en redes fotos de Petro con la frase, “éramos felices y no lo sabíamos”.

....Publicidad....

No es difícil de predecir esa nostalgia instantánea, solo basta con ver el caos y los estragos que están haciendo Milei y Trump, Vicky Soraya entonces nos va a prometer que solo copiará “lo bueno de ellos dos”, -como si eso existiera- y cuando lo aplique, por ejemplo en la economía, con su equipo de corte libertario que ya nos mostró, (un montón de gomelos que salieron quién sabe de dónde), empezará la misma debacle de EE. UU. y Argentina, pero a la colombiana, pero los disculpará porque no son politiqueros, sino técnicos y que un poquito de paciencia por favor.

A los 6 meses, ya con la gente reventada por la escasez, los pensionados sin mesada y privatizado hasta el palacio de Nariño, es bastante probable que vuelvan las manifestaciones, -aupadas por los 3.562 trinos del expresidente Petro- y Vicky Soraya presa del desespero, le dé por cerrar a punta de bolillo y gases todas las facultades de ciencias humanas (antropología, sociología) en todas las universidades públicas y privadas del país, con la excusa de que son “nidos del izquierdismo y la violencia”.

Lo estamos viendo con la guerra declarada de Trump a las universidades gringas (las quiere desfinanciar), porque protestaron contra el genocidio en Gaza y el presidente ahora las acusa de antisemitas.

Y así podría seguir prediciendo más cosas sin necesidad de ser vidente, Ecopetrol volviendo a producir y a explorar, pero las regalías se las robarán los que estaban esperando pacientemente a que alguien de derecha subiera al poder: alcaldes, gobernadores, contratistas y senadores, pero para disimular un poquito el saqueo, les mandan construir piscinas de olas a pueblos sin luz y sin agua.

Vicky Soraya empezará a cuestionar la constitución del 91 por ser “extremadamente incluyente”, y que eso de la separación Estado-Iglesia no le suena mucho, entonces disimuladamente le empezará a meter articulitos de la constitución de 1886, pero con empaque 2026, empezando por declarar a Colombia como temerosa de Dios y devota del sagrado corazón de Jesús, y de la virgen de Chiquinquirá.

El expresidente Petro, ya en este punto, exiliado y desde Cuba, convocará a marchas y anunciará que quiere ser presidente en el 2030.

Por eso es imperativo que esa señora no gane el año entrante, no solo por lo anteriormente mencionado, sino porque extrañar consejos de ministros, conciertos por la paz de tres mil millones, Benedettis, Hollmans Morris y exlibretistas de Televisión dirigiendo entidades con billones de presupuesto, no puede ser una opción, sería una nostalgia deforme y un poco -muy- masoquista.

También le puede interesar: