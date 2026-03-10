- Verónica Alcocer se volvió a montar en el avión presidencial y estuvo con el Presidente en la votación del 8 de marzo

Formo parte de la delegación que acompañó al Presidente al funeral de Jesse Jackson y estuvo de devuelta para votar, lo hizo junto a sus dos hijas Sofía y Antonella

Después de su regreso a Colombia en diciembre pasado tras un aparatoso viaje por formar parte de la Lista Clinton, Verónica Alcocer reapareció junto al Presidente en la jornada electoral del 8 de marzo y un par de días antes formó parte de la delegación que viajo a Chicago para acompañar al Petro quien asistió al funeral de Jesse Jackson el viernes 6 de marzo.

La última actividad oficial de primera dama fue en la visita de estado a Suecia hace más de un año, país que decidió escoger como residencia durante un año con el pretexto y donde sus apariciones sociales dieron mucho de qué hablar. Decidió finalmente regresar al país a finales del año pasado y su retorno a Colombia de Estocolmo a Bogotá fue difícil porque la aerolíneas comerciales son renuentes a vender pasajes a quienes estén reseñados por Estados Unidos como es el caso suyo, el Presidente y el ministro del interior Armando Benedetti. Debió viajar por Moscú y luego conectar con Cuba de donde la transportó un avión del gobierno. Obtuvo, igual que el Presidente una visa Waiver, de tiempo limitado para el viaje a Chicago.

Petro dio un extenso discurso en español con traducción simultánea de 20 minutos con digresiones sobre multiplicidad de temas incluida su aparición en la película del Almirante Padilla con muy escasas referencias al líder afro de derechos humanos –a quien dijo haber conocido muy tangencialmente- y que convocó a los asistentes incluidos los expresidentes demócratas Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden y la ex vicepresidente Kamala Harris. Su participación la gestionó el ex canciller Luis Gilberto Murillo con el influyente Representante afro Gregory Meeks. La trasmisión de televisión lo registró solo en una de las bancas de las primeras filas en la iglesia House of Hope con más de un siglo de existencia en el barrio South Side de Chicago, Illinois. No estuvo acompañado por Verónica Alcocer y ocupó el lugar la directora del Dapre, Nora Mondragón.

En la iglesia presbiteriana House of Hope el Presidente estuvo acompañado por su traductor Charlie Roberts y la directora del Dapre, Nora Mondragón

La visita a Estados Unidos, posibilitada por la visa waiver fue flash y el domingo se dejó fotografiar al inició de la jornada electoral junto a las dos hijas de la pareja Sofía y Antonella. No se trató del ritual de apertura de la jornada electoral que acostumbran hacer los presidentes frente al capitolio, en la Mesa No 1, sino recorriendo la calle aledaña al Palacio presidencial en el centro de Bogotá.

