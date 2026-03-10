- La voz de los indígenas que viven en Bogotá en 14 cabildos llegó al Senado

Sandra Claudia Chindoy Jamioy, la senadora electa del pacto histórico, pertenece al pueblo indígena Kamëntsá que habita en el valle de Sibundoy y el municipio de Colón, en el Departamento del Putumayo. Son muy conocidos porque en su cultura manejan la medicina tradicional con plantas y las artesanías, entre las que sobresale la fabricación de mascaras de madera. El pueblo Kamëntsá conserva su propia lengua y comparte territorio con el pueblo Inga.

Chindoy Jamioy es líder social indígena, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas. Durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa en 2017 trabajó en la Secretaría de Mujer (la secretaria era Ángela Anzola) apoyando técnicamente a la implementación de la escuela de formación política para mujeres indígenas. En 2018 ejerció como profesora en la escuela rural de Tamoabioy en Putumayo.

Además, es especialista en Gestión Pública de la ESAP y en 2021 se desempeñó como Gobernadora del Cabildo Kamëntsá en Bogotá. En 2024 llegó a presentar las noticias en RTVC, el canal público que está bajo la administración de Hollman Morris, convirtiéndose en la primera presentadora indígena en Colombia. La televisión pública le ha servido de plataforma para continuar con su lucha social en bien de su comunidad en Bogotá.

En 2009, 40 familias de la comunidad indígena Kamëntsá en Bogotá se organizaron y crearon la asociación Shinyac para compartir el pensamiento del pueblo Kamëntsá y se asentaron en 13 de las 20 localidades del Distrito. El Cabildo Indígena Kamëntsá en Bogotá se fundó en 2010, durante la alcaldía de Samuel Moreno. Su reconocimiento se fundamenta en el marco normativo colombiano, Decreto 1088 de 1993 sobre autoridades indígenas y Decreto 612 de 2015, que regula el consejo consultivo distrital indígena en la ciudad, es uno de los 14 Cabildos indígenas legalmente constituidos en Bogotá.

En Bogotá, los integrantes del pueblo Kamëntsá se distribuyen por varias localidades como Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, Tunjuelito, Antonio Nariño y Puente Aranda. Su principal actividad es la elaboración y venta de artesanías en chaquiras, madera y la medicina ancestral, periódicamente se reúnen en la casa del pensamiento indígena de Bogotá ubicada en la calle 9 # 9 – 60, El cabildo actualmente cuenta con 200 integrantes. Sandra llegó a Bogotá en 2014, se mantenido entre la capital del país y su pueblo Sibundoy Putumayo.

