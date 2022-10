Verónica Alcocer a lo Claire Underwood

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

El día 22 de marzo de 2022, once de la mañana, Verónica Alcocer recibe a BOCAS en el “apartamento de una amiga”, para conceder una entrevista. “La acompaña su jefa de prensa. Viste de negro de los pies a la cabeza. Pantalones ajustados, buzo de cuello tortuga, tacones de quince centímetros y plataforma que se suman a sus 1,71 de estatura. Pelo muy corto, a lo Claire Underwood, la primera dama y luego presidenta de House of Cards. Delgada. Sin maquillaje. “Cool”, así describió para EL Tiempo, el inicio de la entrevista, su amiga, la periodista barranquillera, Tatiana Escárraga.

En aquel entonces, la irrupción mediática fue al menos llamativa, sobre todo por el empoderamiento explosivo, acelerado y repentino que se quería proyectar de Verónica cerca de las elecciones presidenciales. En efecto, según lo que se desprende del relato de Escárraga en el preludio del dialogo con BOCAS, poco queda de la esposa del alcalde de Bogotá que se había mantenido en la semipenumbra y apenas se asomaba desde el balcón del Palacio Liévano, aquella noche de diciembre de 2013, durante el discurso en el que Petro arremetía contra el procurador Ordoñez, frente a las personas que salieron a respaldarlo.

Ecos de la citada entrevista, se leyeron en la columna de Enrique Santos Calderón. Consciente de que la referencia a Claire Underwood, no era buena idea en plena campaña, con la maestría que le caracteriza, quiso matizar diciendo que la entrevista “proyecta bien la personalidad de quien sería la más atípica de nuestras primeras damas”(…) “su estilo descomplicado contrasta con el más áspero y radical que proyecta Francia Márquez”. Y, por último, celebra ese nuevo look, “cool”, “a lo Claire Underwood (sin sugerir que se parezca a la siniestra protagonista de House of Cards)”, remarcó entre paréntesis.

No le faltaba razón a Enrique cuando calculó un tanto desatinada la referencia a House of Cards en medio de la contienda. Sus protagonistas Frank y Claire Underwood, conforman una pareja con la que nadie quiere cruzarse: Implacables, ambiciosos y maquiavélicos. Claire Underwood es la esposa de un senador sin escrúpulos, que logra convertirse en presidente de Estados Unidos a golpe de conspiraciones y asesinatos, pero también es una lobbista que no duda en pasar por encima de quien sea para lograr sus objetivos. “Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer con las manos manchadas de sangre”, escribieron los autores de la serie para describirla.

Visto en perspectiva el relato de la periodista Escárraga, vale decir que me sorprendió la utilización de letra en negrilla sostenida, para destacar, no que la sincelejana fue protagonista de un reportaje “ultra fashion” para una revista internacional, sino que Verónica es un proyecto político autónomo. Se remató la introducción a la entrevista con un “Ni rastro de Petro. Alcocer pide pista, pero sola”. Al poco tiempo, de la extrañeza pasamos a la confirmación, cuando salieron los denominados “Petrovideos” vimos lo contrario a aquella escena del Palacio Liévano: Petro callado, y claramente abyecto a una Verónica explosiva, vehemente, pragmática, calculadora, locuaz, imprudente, mandona y un tanto gazmoña.

Del papel a la realidad, lo que hoy consta es que el poder que ostenta Verónica va más allá de lo convencional. Arranca con agenda internacional, como “embajadora especial”, en la que, descontando aquellos eventos protocolarios no menores (funerales de estado de la Reina Isabel II y del ex primer ministro de Japón, Shintzo Abe), se apodera del relato de las causas feministas y sociales en la asamblea de la ONU y consigue la atención de Noruega para el servicio de la tal “paz total”.

Se le asignaron viáticos especiales en su viaje en compañía del presidente a la Asamblea de la ONU , jamás a una primera dama se le han dado viáticos cuando viaja con su esposo el presidente

Escandaliza que se le asignaran viáticos especiales en su viaje en compañía del presidente a la Asamblea de la ONU -jamás a una primera dama se le han dado viáticos cuando viaja con su esposo el presidente- Leyva se muestra dichoso en su compañía y le marcha en todo, se nota su empatía con ella; corrió con la nacionalización de su amiga Eva Ferrer Galcerán, experta en marketing político, para lograrle nombramiento exprés en la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con miras a trabajar de la mano con su amiga y vecina Concepción Baracaldo, la ya cuestionada directora del ICBF.

. En los corrillos de Sucre, se dice que será la próxima candidata presidencial del Pacto Histórico. Muy atrás queda la referencia que ella misma dijo de lo que quería ser como primera dama. Ni Michelle Obama ni Ana Milena Muñoz (sin Gaviria), corresponden al molde que se nos pone de cara. Probablemente un mejor símil nos remita a los Kirchner, indudablemente un dúo más parecido a los Underwood.

