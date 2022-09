Serendipia ante “Frank Sinatra has a Cold”

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Acotaba, no hace mucho, Alex Grijelmo, en un artículo en El País, que la mejor definición de “serendipia”, la hicieron los publicistas de Volkswagen, en uno de sus más exitosos anuncios, “Serendipia: descubre el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor”; así de simple y poderoso era el mensaje.

Pocas veces puedes experimentar ese efecto de ir a buscar algo anhelado y encontrar algo mejor. Entras a una librería en búsqueda del último libro de Vargas Llosa (La mirada quieta) y te topas con Todas las almas (1989) de Javier Marías. Te acercas a una cava de vinos por un Pehuén 2013 chileno de Santa Rita, y el sommelier te brinda una copa de Pago de Carraovejas, ribera del Duero, añada 2014. Ahí sucede la magia...

Y me pasó: quise ojear las páginas de Sinatra has a Cold, el legendario perfil escrito por Gay Talese para el numero de abril de 1966 de la revista Esquire y encontré escrito sobre una de sus hojas, con muy buena letra, un texto que dice: “Come fly with Me” (Ven a volar conmigo). La intriga se apoderó de mí.

No fue difícil remitirme al exquisito álbum lanzado por Frank Sinatra en 1958, que contenía esa grandiosa mezcla de osados temas de swing con espectaculares orquestaciones en las baladas más tranquilas. En el playlist de ese álbum, se encuentra precisamente la canción Come Fly With Me. No resistí la tentación de ir a Google y el nombre me llevó a recorrer la historia de la melodía insuperable de Jimmy Van Heusen y la letra de Sammy Cahn. Dos amigos que compartían su fervor por la música y más de una vivencia inconmutable.

Mientras Frank Sinatra pasaba la Segunda Guerra Mundial en su casa, estos dos pilotos del US Navy, volaban por todo lo alto y tomaban notas de sus aventuras en los que para ellos eran los lugares más ‘extravagantes’ del planeta (desde Bombay hasta ‘Acapulco Bay’). Y surge Come Fly With Me, un clásico imperdible.

Expertos dicen que una canción de Jimmy Van Heusen rara vez era fácil de interpretar, el compositor poseía un notable don para las melodías serpenteantes, cromáticas y complejas. Por lo general, requerían un cantante como Sinatra para llevarlas a ese lugar que solo él podía alcanzar con su espectacular swing e insuperable impronta intimista. Por su parte, a Sammy Cahn se le daban fácil las letras exóticas, lo que él denominaba una “aventura emocionante que culmina con la facilidad que solo permite la alegría”. Así convergen melodía y letra, en una verdadera obra de arte.

La canción es magnífica, de principio a fin. Desde el crescendo de los violines que recrean el despegue de los aviones y el viento que emula el sonido de los rotores de un aeroplano, llega, en música pura, la sensación al espectador de estar a kilómetros de altura, trasportados por ese sonido inconfundible de big band, hasta que se desliza la voz incomparable de Sinatra, envuelto en un swing ralentizado, sin par.

Luego del primer “Let's fly, let's fly away”, el interludio musical es un verdadero estallido del que surge lo mejor de la orquesta de Billy May. ¿Y qué decir del final? “Angels cheer, 'cause we're together”. En realidad nos persuade que los ángeles animaban. Luego del particular chasquido de dedos del cantante, la canción coge un rumbo inesperado: Sinatra que se eleva en un “Pack up, let's fly away” (“Empaca, volemos lejos”) de largo aliento. Una tentación irresistible para dar Replay. Por algo a Sinatra, le decían “La Voz”.

Como en toda serendipia, una cosa lleva a otra, y a otra. Coincido con quienes se sorprenden con la interpretación de Come Fly With Me, de Luis Miguel. Es una canción especial y, alcanzando Sinatra un umbral tan alto, asombra el nivel de esa versión conjunta en el Duets II. Dice la historia retratada en Luis Miguel- La serie, que este se reúne con Sinatra y el astro lo primero que le dice es: “Dicen que eres un gran cantante”. A lo que el mexicano contesta: “Lo intento”. Esta respuesta deja un poco confundido a Sinatra, que le replica: "¿Puedes cantar sí o no?". “No estaría aquí si no pudiera”, respondió Luis Miguel, sentándose en el piano. Ahí tienes, “Come Fly With Me”, sentencia La Voz. El reto no fue menor, pero se respondió en perfecto inglés y tono adecuado. No es descabellado decir que volaron y que “los ángeles animaban porque estaban juntos”, tal como dice la canción...

