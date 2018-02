Vargas Lleras presidente

No bastará con “Kiko” Goméz, Oneida Pinto, en total 8 gobernadores corruptos, 11 alcaldes condenados, o el mencionado caso del fiscal “anticorrupción” Gustavo Moreno; no bastará con un partido político con 349 militantes sancionados y 41 destituidos, un movimiento que ha desangrado al país a través de sin fin de fechorías; no bastará esto para impedir que Germán Vargas Lleras sea el presidente de Colombia 2018 – 2022.

¿Por qué anticipo esto? Para nadie es secreto que el país lo mueven los grandes empresarios y para muestra un botón: Fuad Char, senador, constructor, dueño de la cadena Olímpica y el Junior de Barranquilla. Sigue en la lista Carlos Ardila Lülle, visionario con RCN, Postobón, ingenios azucareros, Atlético Nacional y demás. Luis Carlos Sarmiento Angulo, con su Grupo AVAL, fondo de pensiones Porvenir, El Tiempo, y si no lo sabía: Millonarios fútbol club y América de Cali. El Sindicato Antioqueño, un grupo conformado por Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, Grupo Sura, Fabricato y demás. ¿Y qué tienen que ver estos y otros empresarios con el candidato Germán Vargas Lleras? Ellos deben buscar quien represente sus intereses, su proyección financiera y planes a futuro, que en manos de Petro está en riesgo; a Fajardo le dijeron que no, porque tiene a su espalda a nada más y nada menos que a Claudia López y Jorge Enrique Robledo; Iván Duque no tiene suficiente fuerza electoral, por lo tanto su candidato estrella es: Germán Vargas Lleras, quien ya citó a todos estos grandes empresarios el martes 14 de noviembre del 2017 en la Cámara de Comercio de Bogotá para hablar de su propuesta económica y tributaria.

Tenga mucho cuidado: Vargas Lleras puntea en las encuestas en la costa. Se preguntarán por qué después de lo desangrada que quedó La Guajira con “Kiko” Gómez y Oneida Pinto, he aquí la razón: Fuad Char, senador de Cambio Radical, quien tiene a su descendencia en vilo para no dejar caer su apellido en la política y empresario cuestionado por sus nexos con los hermanos Nule. También Vargas Lleras ya presentó su plan “Mejor Salud” en la clínica de Ardila Lülle, mostrando su respaldo a tan respetable empresario. Con el Grupo Argos ya trabajó construyendo el 72% de cien mil casas gratis cuando era Ministro de Vivienda. Y ni decir de Sarmiento Angulo dueño de Grupo Aval y Corficolombiana, empresas que prestaron y administraron, respectivamente, el dinero con que Odebrecht iba a ejecutar Ruta del Sol II a través de varias sociedades, como Navelena; recursos que entraron de la firma brasileña durante su cargo como vicepresidente y coordinador del sector de infraestructura. Gran cantidad de empresarios, un músculo financiero muy fuerte para las elecciones venideras.

¿Y cómo va a ganar? Le explico: como el país quedó dividido después del plebiscito y los acuerdos de paz, las grandes maquinarias políticas del país decidieron sectorizar la mayor cantidad de votos para así buscar que Germán Vargas Lleras entrara a pelear segunda vuelta, ya sea con Gustavo Petro o con Sergio Fajardo. En total son 12, entre candidatos y precandidatos, esto obligará a que las votaciones sean repetidas entre los dos aspirantes que tengan mayor cantidad de votos y que a mi juicio serán Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo.

¿Recuerdan la reunión de Vargas Lleras y Uribe en Manizales? Al pasar a segunda vuelta, el Centro Democrático creará una alianza con Cambio Radical bajo el apoyo de Iván Duque a Vargas Lleras y Gustavo Petro se unirá a Compromiso Ciudadano, respaldando el cambio en nuestro país; siendo así en la última vuelta saldrá vencedor el partido Cambio Radical: Germán Vargas Lleras presidente.

El 7 de agosto, amanecerá y sabremos, amanecerá y nos lamentaremos.

