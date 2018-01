A Vargas Lleras no le importan las encuestas, igual sabe que va a ganar

Vargas Lleras aparece en el tercer o cuarto puesto en casi todas las encuestas. Pero no le afecta. En el fondo está tranquilo. Él sabe que sus votos no son encuestados, él sabe que los que lo van a elegir presidente no aparecen en el mapa de las firmas encuestadoras o, si aparecen, están en ese 20 o 30 por ciento que dice que no sabe por quién va a votar o que votará en blanco.

Porque Vargas Lleras sabe de dónde saldrán sus electores. Saldrán de los barrios pobres de la Barranquilla charista, de la Montería conservadora o de la Bogotá ciega, sordo y muda. Viven en casitas de cinco por cinco que él mismo les entregó hace unos meses. Porque aunque nos queramos echar mentiras, porque aunque la senadora Claudia López insista en su llamado al voto digno, libre y emancipador, medio país no sabe quién es realmente Vargas Lleras, Fajardo, Duque o Petro.

Publicidad

Y ellos, ese medio país que vive en la desconfianza o el desinterés, votan porque alguien que les pinte el mejor panorama o el menos terrible. Y todo eso lo sabe, al dedillo, Vargas Lleras.

En Colombia, quien tiene la maquinaria para entrar hasta el barrio profundo es Vargas Lleras. No las encuestadoras, no el Twitter, no el Facebook, no los mal llamados generadores de opinión —columnistas, opinadores, panelistas— que nadie lee y que quienes lo hacemos no les creemos ni media vocal. Están en esa lista María Isabel Rueda, quién considera formidable candidato a Vargas Lleras, Salud Hernández, y su senil preocupación por las Farc, y Caracol Radio, la otrora gloriosa cadena radial recordada hoy única y exclusivamente por su jingle navideño.

Todos ellos están con quién siempre han estado: con Vargas Lleras o con el que dijo Uribe —por medio de una encuesta en la que nunca se vio a nadie encuestando y nunca nadie dijo a mí me llamaron para encuestarme—, pero ellos no son los mayores electores ni los que más votos mueven.

Los mayores electores están en el pueblo profundo y en la ciudad desconocida. Son líderes de barrio, concejales corruptos, contratistas del PAE, amigos y militantes de Cambio Radical, de la U y del Centro Democrático. Y con ellos, hay una masa informe esperando la orden que les diga por quién debe votar. Y eso lo sabe Vargas Lleras.

Aquí, desde el edil hasta el presidente se eligen gracias al poder inexpugnable de la maquinaria. Y la maquinaria, ese conjunto de máquinas, no siente, no piensa: pero mueven el voto. Y votar —que es un acto consciente, el mayor acto de consciencia y civilidad de los hombres— se vuelve irracional cuando empieza a moverse, con puntualidad británica, la maquinaria. Y todo eso lo sabe Vargas Lleras.

Todavía se recuerda —y también Vargas Lleras lo debe recordar— lo nueve puntos de ventaja del profesor Mockus a Santos. La Ola Verde triunfalista creyó en las encuestas. Pero Santos empezó a mover la maquinaria. Y allí los que no sabían por quién votar, votaron; los que no fueron encuestados, también votaron. Y Santos fue el presidente.

Y, aunque no es regla, un voto por Santos ayer, es un voto para Vargas Lleras hoy. Porque la maquinaria siempre está aceitada, latente, esperando el let’s go para moverse. La maquinaria sabe que el discurso no importa cuando la gente no se entera. Y eso lo sabe Vargas Lleras.

Entonces, les toca a los petrista bajar la hostilidad contra la Coalición Colombia; y al Polo bajar la hostilidad contra Petro, porque ni Fajardo ni Petro son los rivales a vencer. Entonces, nos toca a nosotros, peatones y poetas, mover nuestra maquinaria de la palabra: hablar con el amigo para convencerlo. Hablarle al hermano, a la madre y a la tía. Decirles a todos ellos que nunca antes este país ha tenido la oportunidad de librarnos de una oligarquía marrullera y enquistada en el poder con nombres distintos, pero con similar accionar.

Nos toca salir a votar y hacer por fin algo que no sepa Vargas Lleras… y Uribe.

@victorabaeterno