Top 5 de los medios digitales más visitados e influeyentes en Colombia en el 2017

La revolución, evolución y hasta involución de la comunicación es una de las más poderosas en el Siglo XXI. Las nuevas tecnologías han sido claves para ello, lo cual ha posibilitado una popularización (más que democratización) de los medios con efectos en la calidad de los mensajes y contenidos. Se mejoró la cobertura y la libertad de expresión, pero se ha deteriorado la calidad de la información y la opinión. Son pocos los medios serios y muchos los que llenan de mentiras y basura. Por ello en 2017 uno de los hechos destacables, ha sido la abundancia de noticias e informaciones falsas, tendenciosas y manipuladoras (Fake News).

Hoy cualquiera puede inventarse una página Web con alta dosis de mediocridad y fungir de comunicador y periodista. Sucede particularmente en provincia, donde se hacen portales serviles, acomodados, escasos de objetividad e integridad periodística. Son formatos con poco profesionalismo o pensados para acordar o ‘negociar’ con los gobernantes de turno y tantas instituciones oficiales, cohonestando malas prácticas y hasta encubriendo culposamente la corrupción.

En Colombia por años, medios tradicionales como El Tiempo, El Espectador, Semana y otros regionales (El País, El Colombiano, etc.) y canales de TV se convirtieron en las vacas sagradas del periodismo con un ego y soberbia que no cabían en sus edificios. Tenían poder para incidir en trascendentes decisiones políticas del país convertidos en emporios ligados a los partidos tradicionales. Lo positivo es que estos anacrónicos medios, perdieron casi totalmente su poder y deben competir con las nuevas tendencias, al menos en Internet. Un campo donde se juega en la posmodernidad, además de la aún poderosa influencia de la radio

Pero como medios impresos, son casi inexistentes, no son negocio, al contrario generan enormes pérdidas. Por ello ha llegado el tiempo de la consolidación de los medios independientes, de formatos innovadores y que la misma gente se ha encargado de empoderar. A los extintos cacaos del periodismo se les agotan sus ahorros, su engañoso prestigio, su capacidad de influir (o manipular), pero sobre todo se han desnudado en su verdadera estructura e intereses ocultos, lo cual ha minado su credibilidad. Hoy la opinión pública puede servirse aun de ellos, pero ya no los venera. Perdieron el encanto y seguramente la mayor parte de su valor. Un grave problema que tienen es que cada vez influyen menos en la ciudadanía. Deben enfrentar a fuertes competidores que miraban por encima del hombro, pero buena parte de ellos ya los superan con creces. Varios de los nuevos jugadores ya no compiten con los tradicionales, sino entre ellos mismos. De allí la crisis de los emporios del periodismo, a punto de colapsar con millonarias pérdidas anuales.

El Top 5 de los medios Web en Colombia

Hoy en Colombia son pocos los medios serios, objetivos y con alta capacidad transformadora o de impacto de la sociedad civil. Existe un gran océano azul para competir, dada la baja calidad de tantos y la caída de los tradicionales que no han podido quitarse el ‘Inri’ de ser partidistas, apoyar al régimen de turno, ser acomodados u oportunistas, o simplemente por representar a un sector de poder, que hoy es lastimero. Ante ello la audiencia, el público es el que manda, si, el respetable público que tiene facilidades para decidir qué lee o qué rechaza.

Hay varias técnicas fiables para medir con precisión el nivel de tráfico en Internet. Una de las más reconocidas es el sistema “ALEXA”, medio que se puede consultar en cualquier momento. Según esta métrica de la audiencia los portales (colombianos) periodísticos o de información en la Web más vistos en el último año con variaciones pequeñas son: (Datos tomados a 30 diciembre 2017)

1. Minuto 30

2. El Tiempo.

3. Pulzo

4. Las 2 Orillas

5. El Espectador

Minuto 30 con sede en Medellín nació hace un poco más de 6 años y ya completa dos ocupando el primer lugar en Colombia. Su versatilidad, recursos informáticos, la enorme cantidad de información de actualidad local, colombiana y del mundo le han dado un tráfico superior a todos. Tiene muchos valores agregados como servicios sociales, personas desaparecidas, mascotas en problemas, etc. Nació de la mano de dos inquietos periodistas, Mauricio Tobón y Jorge Pareja. Hoy es un pequeño gran emporio con un equipo versátil y profesional. Por ahora no es nada fácil destronarlo, cada vez van creciendo ganando espacio no conquistados antes. .

La caída del otrora poderoso diario El Tiempo es sorprendente. Con sus 106 años a bordo, es dueño de la historia del periodismo de la última centuria, ha puesto presidentes, favorecido y venerado por los gobiernos de turno, tiene aún la mejor logística y un gran equipo periodístico. Al menos dos factores lo afectan: la pérdida de credibilidad de los medios gobiernistas y la falta de innovación. Es un medio tradicional plano (presenta un aburrido y desteñido color azul), no ofrece valores agregados frente a los nuevos competidores pilos y visionarios. Al parecer aún se preocupa por su diagramación impresa manteniendo un anacronismo nostálgico. Además subliminalmente muchos le cobran haber madurado y puesto a punta de periódico a uno de los presidentes más impopulares de la historia

Pulzo es el portal más nuevo y presenta un formato “sui generis”, es un curador o agragador de noticias. Es decir se apoya en todos los demás principales medios para ofrecer una información seleccionada y transcrita. En el último año ha logrado un enorme crecimiento gracias a nuevas apuestas tecnológicas e interactivas. Forma parte de uno de los más grandes consorcios de comunicaciones de la familia Santo Domingo al lado de Blu Radio, El Espectador y Caracol TV. Tiene excelente sede, bien ubicada y se le nota el respaldo economico de sus propietarios. Se preocupa mucho por la actualización frecuente de su portada. En los últimos meses viene de capa caída la sección de opinión, que abruptamente se estancó, siendo tal vez el aporte más original y valioso del portal.

Las 2 Orillas, es el medio digital típicamente independiente bajo un formato posmoderno y ágil. Su éxito está en posibilitar una gran participación ciudadana a través de su sección La nota ciudadana, además de haber consolidado un equipo liderado por la laureada periodista María Elvira Bonilla, al estilo de las nuevas tendencias digitales europeas, con un staff de columnistas y blogueros de primera. Este medio debe reconocer que aparte de su nota ciudadana y su gestora, uno de los mayores generadores de tráfico es el periodista Iván Gallo. Es un irreverente solapado que se da el lujo de escribir lo que quisiera decir el más incauto de los colombianos y no se atreven. Gallo se ha despojado de toda vergüenza y miedo escénico, convirtiéndose hoy en uno de los articulistas más leídos del país. En poco tiempo este portal ya es uno de los mayores referentes en el país.

Cierra el Top 5 El Espectador que he hecho un importante esfuerzo en el último año, para no descolgarse como Semana y otros que han tenido reconocimiento. Pero es evidente la pérdida de credibilidad en este tipo de medios, que pueden aun tener impacto, pero el grueso de la opinión pública toman sus opiniones e informaciones con mucha reserva. Con desconfianza y hasta cierta ironía. El 2017 confirma que los medios deben seguir reinventándose e innovando.

Apostilla: La consulta diaria del Top Site colombiano en Alexa puede hacerse en este enlace, los cambios de un día a otro pueden existir pero no son muy abruptos. https://www.alexa.com/topsites/countries/CO