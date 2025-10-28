El presidente del Concurso Nacional de Belleza Raymundo Angulo se impuso y la señorita Antioquia debió hacerse a un lado

El presidente del Concurso Nacional fue drástico en permitir meterle política a la competencia y castigó a la reina activista que pedía Bala para Quintero y Petro

Durante sus casi 30 años en los que el cartagenero Raymundo Angulo ha sido el Presidente del Concurso Nacional de la Belleza siempre ha sido drástico haciendo respetar las reglas de la competencia y las hace cumplir a raja tabla. Y así acaba de ocurrió con la señorita Antioquia Laura Gallego Solis a quien objetó por su activismo político a participar en Cartagena para evitar meterle política a la competencia. La abogada y modela quien comulga con las ideas del partido Centro Democrático del expresidente Uribe, en un video publicado en su cuenta de Instagram pidió bala para Quintero y Petro.

Raymundo Angulo tomó cartas en el asunto y para cortar de raíz la posibilidad de que Laura Gallego pudiera en alguna eventualidad ser la reina de los colombianos que requiere de una posición neutral que represente a todo el país, cortó por lo sano. La decisión radical de Angulo forzó a la belleza antioqueña a renunciar a su corona.

Y no fue este el único post en redes que le enredó la vida a Gallego Solís. En otro video en Instagram sale junto al precandidato Santiago Botero a quien le hace una pregunta de manera hipotética en forma violenta y burlona, “si usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quien le da la bala”? Botero responde a Quintero y gallego dice, pero al menos un cachazo a Petro.

En otro video, la señorita Antioquia se encuentra junto al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a quien le hace un cuestionario a manera de burla y provocadora: ¿bala para Petro o para Quintero, a lo que, de la Espriella responde, no esos manes no valen ni una bala. Ante lo sucedido las reacciones no se hicieron esperar uno de los primeros que respondió fue el Presidente Gustavo Petro en su cuenta de X y dijo “mira como me dan cachazos, mujer acostumbrada a la violencia”.

Además, dijo: “mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”

La postura del Concurso Nacional de Belleza y de su presidente de defender la institucionalidad la formalizó en un comunicado en el que además pidió a las participantes de abstenerse de participar en política mientras estén representando a sus municipios o departamentos.

Las explicaciones de la abogada de 27 años no faltaron. Afirmó que con sus palabras nunca tuvo la intención de promover la violencia, ni unificar a Colombia bajo una sola corriente política e incluso reconoció la gravedad de sus palabras en un contexto violento y lo que puede generar para un país que ha padecido tanto durante muchos años. Sin embargo, la decisión de Raymundo Angulo la llevó a una sin salida y no tuvo más remedio que renunciar. Queda por verse a quien la reemplazará, una decisión en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón quien comulga con las ideas de la candidata descabezada.

La violencia que llevan las palabras hacia @petrogustavo de esta señora son de muerte. Estas personas llenaron este país de huérfanos, de viudas, de millones de víctimas.

Qué sentirán? No sienten algo de empatía por el otro que solo piden una bala? @LauraGallegoSo2 por qué… https://t.co/7QtFytFKeM — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) October 27, 2025

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.