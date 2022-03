¿Van a salir con otro técnico de tercera? la hinchada de Nacional no aguanta el desprecio de los Ardila

Luego de que Crespo les rechazara la oferta no quieren ir por un técnico de renombre y buscan a un exasistente de Queiroz. La directiva no aprende

La destitución de Alejandro Restrepo como director técnico de Nacional viene motivada por la presión de los hinchas ante los resultados que el equipo estaba obteniendo. La directiva del equipo consideró esa relación rota entre hinchada y técnico y, pese a que son terceros en liga y todavía tienen opciones en Copa Libertadores, lo sacaron.

Restrepo es el octavo técnico despedido por la directiva en los últimos cinco años. Los Ardila Lülle no respetaron su proceso así como tampoco lo hicieron con Guimaraes, Osorio, Autuori, Almirón y Lillo, y pese a que los resultados no reflejan una crisis en el equipo, la altísima exigencia y la presión popular llevó a esa decisión.

Ahora los Ardila Lülle se encuentran en la misión de conseguir nuevo técnico y el principal candidato fue Hernan Crespo. El argentino ha demostrado ser muy bueno desde la raya (no por nada ya ganó una Copa Sudamericana) pero todo indica que la oferta que le hicieron era paupérrima, razón por la que no aceptó. Sin Crespo ahora tienen que buscar nuevas opciones y ahora parece que lo que quieren no es un técnico campeón sino otro aprendiz como lo era Restrepo. Según Hernán Peláez, están estudiando la posibilidad de contratar a Oceano Da Cruz, exasistente de Carlos Queiroz en la Selección Colombia e Irak.

Oceano Cruz, que fuera asistente de Carlos Queiroz en la selección Colombia fue acercado al Atlético Nacional, estudian su hoja de vida. #PelaezdeFranciscoenLaW — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) March 1, 2022

La única experiencia de Cruz como técnico fue ya hace 10 años. Dirigió algunos partidos de la Selección Sub-21 de Portugal, El Sporting de Lisboa B y también el equipo profesional. Sin embargo, en su historial no cuenta ni con 30 partidos dirigidos como profesional, y aún así les interesa para darles las llaves del equipo. Después se quejan porque la hinchada quiere sacar aun técnico porque no tiene experiencia y nunca gana nada.