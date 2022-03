La insólita razón por la que rechazaban a Arelys Henao al inicio de su carrera

A la cantante de música popular no le ha tocado nada fácil. Recién comenzó, ni siquiera su gran talento le valió para ser tenida en cuenta por las disqueras

.Publicidad.

Si hay una mujer que haya cambiado el estereotipo de los cantantes de música popular es Arelys Henao. La artista fue la primera en alzar la voz y demostrar que el género femenino también tiene cabida en un estilo de música, que en un principio fue producido para que fuera interpretado solo por hombres.

Y es que Henao ha tenido que luchar de manera constante contra esa discriminación por ser mujer. En sus inicios, cuando empezaba a forjar el sueño de ser una cantante reconocida en el género popular, los productores no le prestaban atención porque, según ellos, la música popular no podía ser interpretada por el género femenino. Incluso, la misma cantante ha contado en varias ocasiones que era ignorada por las directivas de disqueras importantes por el simple hecho de ser mujer, y no importaba que su talento fuera, de lejos, mejor que el de muchos hombres en el género.

-Publicidad.-

No fue hasta 1994, cuando por fin Arelys Henao pudo demostrar que el hecho de ser mujer no le impedía ser cantante de música popular, y lanzó su disco “Por la puerta grande”. Desde ese momento, con ayuda de su esposo, todo ha sido éxito para la intérprete nacida en Sabanalarga, Antioquia, que a día de hoy, es reconocida como la reina de la música popular.

Publicidad.

Fue tan importante lo conseguido por Arelys, que después de ella las intérpretes femeninas del género popular han crecido enormemente, como ha sido el caso de Paola Jara, Francy o Lady Yuliana.

Vea también: