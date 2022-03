¿Quién le rompió el corazón a Aida Victoria Merlano?

.Publicidad.

"Yo siento que soy una mujer que ha pasado por muchas cosas fuertes, siempre me consideré parda en la raya, les confieso que el ataque masivo que recibí me afectó mucho" así inició recientemente Aida Victoria en sus redes sociales donde se mostró con ojos hinchados por las lágrimas. El cuento se escaló en pocas horas: en redes sociales se filtraron imágenes de la barranquillera abrazando, tocando y besando a Yeferson Cossio, quien luego salió a aclarar que ya había terminado semanas antes con su novia de varios años.

"Me han dado hasta con el balde del trapero, yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias pero lapídenme por lo que es. Yo no soy mujer de Cossio, él termina una relación y a los ocho días abre la puerta a salir con otras personas, me sorprende el moralismo de las personas, ¿estuvo mal que saliera con él si ya estaba soltero? Yo no siento que haya hecho nada malo" continuó aclarando la influencer en sus redes sociales, en un video de cuatro minutos y en el que finalizó llorando. Pero la polémica no acabó ahí, Aida no se resistió y le contestó las indirectas a una de las mujeres que se relacionó sentimentalmente con su expareja Lumar.

