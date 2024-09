Usuarios de Asmet Salud expresan descontento por deficiente servicio de la EPS en San Agustín (Popayán)

Aseguran que la entidad contratada para el suministro de medicamentos no entrega los fármacos ordenados por los médicos de manera completa. ¿Qué está pasando?

Por: Pedro Antonio Salamanca

septiembre 02, 2024

Aseguran que la entidad contratada para el suministro de medicamentos no entrega los fármacos ordenados por los médicos de manera completa. Aducen que los más afectados son los pacientes crónicos, dado que, ellos ponen en riesgo su salud y su vida, al no contar a tiempo y en su totalidad con sus medicinas para el control de la hipertensión y la diabetes.

Entre tanto la sede principal de Asmet Salud con sede en Popayán, anunció cambio de proveedor para mejorar la calidad del servicio.

Un descontento general existe en gran número de usuarios de la mencionada entidad promotora de salud en la capital arqueológica de Colombia. Así lo dieron a conocer afiliados pertenecientes al régimen subsidiado de salud, al señalar que, el problema, en lugar de aminorarse, por el contrario, es cada día más preocupante, porque al parecer en la oficina del municipio huilense, no tienen autonomía para la implementación de estrategias encaminadas a buscar posibles soluciones. Según se conoció, las decisiones con respecto a una posible mejora, se toman directamente, en la sede principal de la empresa ubicada en Popayán.

Sin embargo, para los quejos, lo anterior no es una justificación para que, a los afiliados del régimen subsidiado de salud, sin capacidad de pago; no se les ofrezca un servicio digno, teniendo en cuenta que, para ello, el Estado ofrece un subsidio.

Viaje, estadía y costos

Uno de los dolores de cabeza que afrontan los pacientes que deben realizarse exámenes especializados, tiene que ver con el desplazamiento a Neiva, ya que los convenios de Asmet Salud para estos procedimientos, los efectúa con clínicas de la citada ciudad.

Esta situación hace que usuarios especialmente del campo, deban tomar un viaje de cinco horas, si no hay trancones en la vía, que, de San Agustín, conduce a la capital opita.

Vale resaltar que muchos procedimientos especializados, como, por ejemplo, el examen de colonoscopia, requiere de una preparación previa de hasta dos días, para luego ir en ayunas a la clínica asignada para el examen.

“El viaje y la estadía en Neiva es duro para uno porque estos gastos no los cubre la EPS. La verdad no sé por qué no realizan los convenios con centros asistenciales de Pitalito, nos quedaría mucho más cerca” dijo un usuario quien prefirió reservar su identidad.

Esta misma pregunta también se la hacen decenas de afiliados del sur del Huila, al señalar que Pitalito, también cuenta con centros especializados para estos servicios, y se ubica a tan solo 45 minutos de San Agustín.

Entrega incompleta

Otro de los inconvenientes con los que se encuentran los usuarios de la EPS, es el relacionado con la entrega incompleta de los productos farmacéuticos ordenados por los médicos, por parte de la entidad que se encarga de suministrarlos.

En efecto, los pacientes crónicos como hipertensos y diabéticos son los más afectados por la presunta irresponsabilidad de la EPS en cuestión, ya que los controles establecidos por los galenos para hacerle frente a la presión arterial alta, o el azúcar, en el caso de los diabéticos; son interrumpidos, y, por ende, de esta manera se pone en riesgo la salud y la vida de estos usuarios.

No responde

Este medio intentó comunicarse con la señora, Yesica Meneses, funcionaria de la oficina local de Asmet Salud de San Agustín, para conocer su opinión con relación a las múltiples quejas de los usuarios, pero no fue posible contactarla; posterior a ello, este comunicador le dio a conocer las inquietudes de mayor relevancia vía WhatsApp, sin lograr ninguna respuesta, dado que se limitó a dejar el mensaje en visto.

Acto seguido, nos trasladamos hasta la IPS Mutual SAS unión temporal, con el fin de conocer las razones por las cuales los productos farmacéuticos no se entregan completos; una de las encargadas de esta labor, indicó de manera breve que “los fármacos no llegan en su totalidad”.

Ante la cantidad de usuarios con formula médica en mano y al borde de la desesperación, ante la imposibilidad de obtener el Losartan y la Hidrocloriatizida, pastillas que deben tomar para el control de presión arterial alta; regresamos días después a la sede de la entidad de origen caucano, para conocer realmente, qué estaba sucediendo, porque el problema parecía tocar fondo, pues definitivamente, no se hacía entrega de ninguna clase de medicinas. Lastimosamente, las instalaciones de la empresa que se distingue con el slogan “Sirviendo con Amor” estaban cerradas, porque el convenio firmado con Asmet Salud había terminado. Al parecer sus empleados se encontraban realizando inventario, a la espera de que la EPS le reanudara el contrato a la entidad que representan para continuar ofreciendo el servicio.

Nuevo proveedor

Este medio logró establecer que la cuestionada entidad promotora de salud no reanudará el convenio con la IPS Mutual SAS, para la entrega de medicamentos. La información fue confirmada por Felipe García, del área de operaciones de atención al usuario de la sede principal de Asmet Salud en Popayán, quien dijo, además, que la EPS cambio de proveedor.

El funcionario agregó que ya se firmó un nuevo convenio con la compañía farmacéutica Medisfarma, para que, en adelante, se encargue de la entrega de productos farmacéuticos a los usuarios de San Agustín, a partir de la última semana de agosto del año en curso.