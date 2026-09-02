- Una productora argentina y otra colombiana se unen para hacer la película del crimen de Valentina Trespalacios

La producción "Valentina" narrará el feminicidio de la DJ y la condena del gringo que la asesinó, hoy preso en La Tramacúa junto a Uribe Noguera

La noche en John Poulos se bajó del avión en Tocumen, en Ciudad de Panamá, ya circulaban dos videos que lo condenaban antes de cualquier juez. En el primero se le ve salir de un apartamento en el norte de Bogotá arrastrando una maleta azul. En el segundo, minutos después, dejándola dentro de un contenedor de basura en Fontibón. Las cámaras de seguridad del sector habían grabado, sin que nadie lo supiera todavía, el final de Valentina Trespalacios, una DJ bogotana de 21 años que la noche anterior había salido de su casa para encontrarse con el hombre que llevaba diez meses siendo su pareja.

El cuerpo apareció el 22 de enero de 2023. Lo encontró un reciclador que separaba materiales en un lote baldío de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Medicina Legal determinó que Valentina murió por asfixia, Poulos la estranguló.

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John Poulos es estadounidense, nació en Wisconsin en mayo de 1987, vivía en Texas y se dedicaba a las criptomonedas, negocio que lo hacía viajar seguido a Colombia para ver a Valentina. Después de la noche del 21 de enero dejó de responder llamadas y mensajes de la familia de ella. Compró un tiquete a Estambul. La Fiscalía pidió orden de captura, Interpol Panamá recibió la alerta desde Colombia, y el 24 de enero, cuando ya se disponía a abordar el vuelo hacia Turquía, la policía panameña lo interceptó en el aeropuerto. Un día después fue deportado a Bogotá, aterrizó en la base de Catam y ahí lo esperaba la orden judicial que formalizó su detención por feminicidio agravado y ocultamiento de evidencia.

El juicio terminó en una condena de 42 años y 8 meses. Poulos nunca aceptó los cargos, y su defensa insistió —sin resultado— en que la captura en Panamá había sido irregular. Durante el proceso se conocieron conversaciones y mensajes que describían una relación marcada por el control y los celos, y ese material terminó siendo parte central de cómo la Fiscalía reconstruyó el crimen.

Ese expediente judicial es ahora la base de un proyecto que Amazon Prime Video presentó en un evento en México, donde la plataforma reveló el catálogo de series y películas que planea estrenar entre 2027 y 2030. La producción se llama Valentina y está basada en el libro Valentina: muerte y vida, de las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra, publicado en 2024. La actriz María José Vargas, recordada por Lady, la vendedora de rosas y La reina del flow, interpretará a la DJ. Es una coproducción de Zeppelin Studios y Tis Studios, todavía sin fecha de estreno. La sinopsis oficial habla de un feminicidio que, además del crimen y la condena del novio extranjero, deja al descubierto prejuicios sociales que el caso removió en su momento.

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Mientras la película sigue en desarrollo, Poulos cumple condena, aunque ya no donde empezó. Pasó varios años en La Picota, en Bogotá, con denuncias de racismo y roces constantes con otros internos. El 15 de noviembre de 2025 lo trasladaron a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, uno de los penales más duros del país, con temperaturas que pasan de los 45 grados. Comparte pabellón con Rafael Uribe Noguera, el arquitecto condenado a 58 años por el secuestro, la violación y el asesinato de la niña Yuliana Samboní, y con otros reclusos que el Inpec clasifica como de alta peligrosidad.

Los primeros días en La Tramacúa no le resultaron fáciles. Medios de la costa Caribe reportaron que, sin celda asignada todavía, Poulos permaneció en la unidad de sanidad del penal. Fuentes internas del Inpec calificaron su comportamiento de inapropiado, y en algún momento de insoportable, por las discusiones que sostuvo con guardias y con otros presos. Pidió hablar con su abogado y con la embajada de Estados Unidos para que lo devolvieran a Bogotá. Dijo no entender por qué lo habían trasladado. Alegó una alergia a las picaduras de abeja como argumento médico para rechazar el cambio de cárcel. No sirvió de nada. Tampoco ayuda que, como quedó registrado a lo largo de todo el proceso judicial, Poulos no hable español —la misma barrera que su defensa usó una y otra vez en los tribunales bogotanos.

Hoy ese crimen, casi tres años después, tiene actriz, guion y un lugar confirmado en el catálogo de una plataforma de streaming.

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