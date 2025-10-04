El trago amargo del vallenato Alex Manga por no poder usar el nombre de Los Diablitos para su nuevo grupo musical

El cantante quería aprovechar el nombre para su nuevo conjunto musical, pero se le atravesó la poderosa disquera paisa Codiscos fundada por la familia Diez

El cantante de vallenato, Alexander Manga García, quería volver a formar un grupo. El nuevo conjunto tendría una remembranza con una de las agrupaciones más famosas del vallenato: Los Diablitos. Agrupación donde también tocó y consiguió varios éxitos con canciones como: A besitos, Tu vas a volar, Déjala, Recuerdos de un amor etc. En resumen, para el cantante oriundo de Bosconia Cesar, usar el nombre los diablitos era vital. El plan no resultó como esperaba.

Manga buscó registrar Alex Manga y Los Nuevos Diablitos del Vallenato en la Superintendencia de Industria y Comercio. No podía utilizar solo el nombre los Diablitos, por dos motivos. Primero la palabra estaba registrada por la Compañía Colombiana de Discos- Codiscos y Omar Geles, el acordeonero y dueño del grupo, ya tenía derechos sobre el nombre.

A Geles se le ocurrió el nombre los diablitos, por un apodo que cargaba desde la infancia, el diablito. Por tener los derechos del nombre Geles tenía el poder de traer o sacar músicos. Por el poder del acordeonero, en un momento determinado se mandó a llamar un nuevo integrante; no obstante, Manga ya estaba ejerciendo como cantante. Según Manga, el cambió espanto a la audiencia, razón que lo hizo abandonar la agrupación; no obstante, el intérprete mantuvo buenas relaciones con Omar Geles (q.e.p.d).

Por los buenos momentos de Manga en los diablitos quiso un grupo con la palabra, en el camino tocó puertas en la SIC. Cuando Codiscos, presidente y representante legal Andrés Ovalle, se enteró de forma inmediata llamó a sus abogados. Para los juristas de Codiscos al usar la palabra Diablitos en Alex Manga y Los Nuevos Diablitos del Vallenato podía generar graves confusiones en el público.

Para los abogados los oyentes podían confundirse y no importa que Geles este muerto, los derechos ahora son de Codiscos y se deben pedir los permisos del caso. Los Diablitos son independientes de Alexander Manga, si bien Manga es parte de la historia no tiene ningún derecho sobre la marca, y tampoco participó en todos los éxitos como: los caminos de la vida, donde están esos amores y esta es mi historia. Manga no respondió a las palabras.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon las partes decidieron darle la razón a Codiscos. En primera instancia, Alexander Manga García, no puede registrar el nombre Alex Manga y Los Nuevos Diablitos del Vallenato.

Vea también: Los secretos de Omar Geles revelados por el amigo que lo acompaño

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.