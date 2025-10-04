Estas son las calles y los barrios más peligrosos para los peatones en Bogotá

Las personas que atropellan las motos en Bogotá es en las vías y las Localidades más peligrosas para los peatones. En 2024 murieron 207 este año han muerto 284

Algunas vías de Bogotá se han convertido en cruces mortales para los peatones y muy especialmente para la gente mayor que ha terminado atropellada por la imprudencia de lado y lado. Se trata de vías arterias con alto flujo de carros y motos con conductores que manejan con velocidad que se enfrentan también a la imprudencia de los transeúntes. Estas son la Avenida Boyacá, la Avenida ciudad de Cali, la Avenida Primero de mayo y la carrera 30 o NQS,

El riesgo mayor está en el cruce e intersecciones; si no hay semáforos el tema es aún más grave, el exceso de velocidad y el deterioro de la maya vial incrementa la vulnerabilidad de las personas al cruzar una vía.

En vías de menor velocidad los accidentes mortales se dan más por irresponsabilidad de los conductores que se pasan semáforos en amarillo, hacen giros prohibidos y no ceden el paso. Estos son comunes en Kennedy, Suba, Tunjuelito, Puente Aranda, Engativá y Bosa.

El año pasado fueron 12 mil los accidentes en los que fallecieron 652 personas, lo cual significa que en Bogotá 7 de cada 100 mil habitantes están perdiendo la vida en las vías de la ciudad. cada año en Bogotá mueren entre 500 y 600 personas por accidentes de tránsito. El 47,3% de las personas que fallecieron fueron motociclistas en gran mayoría hombres entre los 20 y 34 años de edad, mientras que, el 52,2% de las víctimas eran adultos mayores que murieron por atropellamiento.

En lo corrido de 2025, en Bogotá se han presentado 284 muertes por accidentes de tránsito de los cuales 207 fueron hombres y 77 mujeres, con una tasa de mortalidad de 3,6 personas por cada 100 mil habitantes, de esos 284 fallecidos, 95 fueron peatones que intentaron atravesar la calle o algún corredor vial en Bogotá.

Con fin de reducir la negativa cifra de más de 500 muertes cada año en la ciudad por accidentes de tránsito, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ha implementado una serie de estrategias, basadas en el enfoque de sistema seguro y visión cero, como los resaltos parabólicos, gestiones de velocidad y la sensibilización pedagógica con campañas ciudadanas para que se presenten más muertes en la vía.

A julio de 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá había colocado un total de 77 resaltos parabólicos en vías principales de la ciudad como la Avenida Boyacá, Avenida Villavicencio, Avenida Guayacanes y la Avenida Circunvalar con el objetivo de reducir el exceso de velocidad de los carros en un 30% y de las motos en un 63%. La meta de la Alcaldía de Bogotá para este año es tener instalados al termino de 2025 unos 150 resaltos parabólicos, teniendo en cuenta que, la Avenida Boyacá es la vía principal más peligrosa para los peatones, la Secretaría de Movilidad instaló 53 resaltos los cuales previenen el exceso de velocidad y por ente disminuyen las muertes por accidentes de tráfico.

