Una original iglesia fue el origen del barrio Las Nieves, donde también arrancaron las panaderías más antiguas de Bogotá

Empezó como una capilla en siglo XVI y a su alrededor se armó un dinámico comercio que hoy 500 mil personas transitan entre universidades y tiendas que sobreviven

En Las Nieves, el centro de Bogotá todavía guarda las huellas de una ciudad que empezó a crecer alrededor de una pequeña iglesia. Hoy viven allí cerca de 13.783 personas, pero cada día llegan otras 56.998, atraídas por el comercio, los talleres, las panaderías, las universidades y el movimiento incesante del centro. Es un barrio que nació en 1538 como una de las cuatro parroquias de la naciente Santafé y que en 1585 quedó formalmente consagrado bajo el nombre de Nuestra Señora de Las Nieves. Desde entonces, sus calles han visto pasar artesanos, orfebres, carpinteros, pintores y comerciantes, mientras la ciudad cambiaba a su alrededor.

Buena parte de esa historia todavía se puede seguir caminando: por la carrera Séptima, donde durante décadas se concentró buena parte de la vida comercial; por los lugares que alguna vez ocuparon la plaza de mercado y el Parque Centenario; por las viejas panaderías de tradición europea como La Florida, Belalcázar y El Cometa; y por el espacio de la antigua iglesia y su plazoleta. Las Nieves también conoció chicherías, talleres humildes, comercios de comunidades judías y asquenazíes, parques que desaparecieron bajo las avenidas y ríos que fueron convertidos en calles. Es, en pocas cuadras, una historia de Bogotá contada a través de sus transformaciones.

Vecinos encopetados, pequeña iglesia, nacimiento de una leyenda vida

El tradicional barrio bogotano limita al norte con la Recoleta de San Diego, hoy la calle 26 y Los barrios el Bosque Izquierdo y La Macarena son sus vecinos encopetados. Al sur limita con el río San Francisco, hoy Avenida 19; al Occidente, con la carrera 13 y al oriente con los cerros tutelares de la capital. Las Nieves no surgió como la gran mayoría de los barrios de Bogotá, sino que nació como una de las cuatro parroquias originales que conformaron la naciente Santafé de Bogotá en 1538. Sin embargo, su proceso de expansión comenzó formalmente con la construcción de una pequeña iglesia en 1568.

La idea fue del alcalde de la ciudad, Cristóbal Ortiz Bernal. Hacia 1585, la pequeña capilla fue oficializada como una parroquia y surgió en plena época colonial como una entidad religiosa y civil, que se encargaba de administrar el territorio, junto a las otras 3 parroquias. Así nació la parroquia Nuestra Señora de Las Nieves. El 23 de marzo de 1585, el arzobispo Luis Zapata de Cárdenas consagró y bendijo el templo, fortaleciendo de esta forma la parroquia de Las Nieves. Otra de las parroquias que conformaron la naciente ciudad de Santafé de Bogotá fue La Catedral, ubicada al frente de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar.

Las parroquias vecinas de Las Nieves, una aldea que se vuelve ciudad

Las Nieves ha sido el hogar de artesanos, orfebres, escultores, carpinteros, maestros de arquitectura y pintores. Es un sector histórico y emblemático de Bogotá. Además, ha sido una zona clave para el comercio desde sus comienzos. Allí, existieron chicherías y talleres artesanales en viviendas humildes, pero también vivieron familias de clase alta. La parroquia de San Victorino fue otro de los ejes sociales vecinos de Las Nieves. Hoy es el corazón de Bogotá, pero entonces estaba ubicad al occidente de Santa Fe.

Por esos días, era la zona de tránsito e intercambio comercial de paso hacia el antiguo pueblo de Fontibón y el puerto de Honda en el Tolima. La parroquia Santa Bárbara, otra de las principales de la época, se ubicaba hacia el sur. Actualmente, se encuentra en el centro histórico de Bogotá, en la localidad de La Candelaria. Nuestra Señora de Las Nieves es, actualmente, la segunda más antigua de la ciudad. En sus inicios se ubicaba al norte del antiguo Río San Francisco, uno de los sectores donde empezó la expansión de la ciudad.

El nacimiento de una ciudad: de los curas a los militares

De ese modo, nacieron los primeros barrios hace dos siglos y medio En 1774, hubo una transformación de la ciudad encabezada por el Virrey de la Nueva Granada, Manuel Guirior. El español ordenó dividir la ciudad, convirtiendo las cuatro parroquias en cuatro cuarteles y nacieron los primeros ocho barrios de Bogotá: Las Nieves, Las Cruces, Egipto, La Candelaria, Belén, Santa Bárbara, Usaquén y La Catedral.

El 10 de noviembre de 1774, el Virrey ordenó que cada uno de los 8 alcaldes que fueron nombrados en los barrios debían iniciar su mandato poniéndole nombres a las pocas calles que existían y a las casas, la respectiva nomenclatura. Calle del Patriarca, calle de Quesada, calle de La Carnicería, la calle de La Fatiga y El Chorro de Santo Domingo, entre otras. Durante el siglo XIX, el barrio Las Nieves se fortaleció como un sector de gran desarrollo comercial, donde abundaban las costureras, comerciantes, artesanos, modistas y antes de los años 50. Las zonas aledañas a la carrera Séptima fueron un espacio de mucha importancia para el comercio de las comunidades judías y asquenazi.

Además, Las Nieves es el barrio de las panaderías tradicionales antiguas de Bogotá con estilo europeo. La Florida nació en 1936; Belalcázar, en 1943; El Cometa, en 1946 y Pastel Gloria Doña Pachita, en 1950. A finales del siglo XIX, Las Nieves era un barrio de contrastes. En sus calles se desarrollaban actividades que para la época eran asociadas con la prostitución, mientras en el mismo sector surgía una de las primeras expresiones de recreación y vida urbana de la ciudad: el Parque Centenario, inaugurado el 24 de julio de 1883 como el primero de recreo deportivo de Bogotá. Un año después, en 1884, allí funcionó también el primer carrusel que tuvo la ciudad.

En 1916 por medio de la expedición de la Ley 10 de 1915, se ordenó la canalización de los Ríos San Agustín y San Francisco como una iniciativa de salud pública, bajo el Gobierno de Andrés Marroquín Osorio como alcalde de Bogotá: El proyecto duró 20 años, fue inaugurado en 1938, dando origen a la Avenida Jiménez y la calle 7.

El 6 de agosto de 1910, en el parque Francisco José de Caldas, se inauguró la estatua del Sabio hecha en bronce por el escultor francés Charles Raoul Verlet, bajo el mandato del entonces presidente de la República, Carlos Eugenio Restrepo, en el marco del centenario de La Independiente. El 27 de julio de 1918, durante el Gobierno del presidente Marco Fidel Suárez y el alcalde José Vicente Concha, se modernizo el parque con jardines.

El Parque Centenario fue durante décadas un lugar de encuentro para los bogotanos, hasta que el crecimiento de la ciudad terminó cambiando su destino. En 1958, fue demolido para dar paso a la construcción de la Avenida El Dorado, hoy calle 26. Así, bajo una de las principales vías del centro de Bogotá quedó enterrada una parte de la historia de Las Nieves, el barrio que alguna vez fue escenario de oficios, comercio, diversión y vida popular.

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