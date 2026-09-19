¿Lo odia? La larga lista de razones por las que Carlos Antonio Vélez le tira tanto rayo a James Rodríguez

Los roces con técnicos, los años en Europa y el rendimiento con la Selección hacen parte de los argumentos que Vélez ha usado contra el ‘10’ colombiano

James Rodríguez volvió al fútbol colombiano y apenas necesitó unos minutos para volver a poner sobre la mesa una discusión que lleva más de una década. El volante cucuteño debutó oficialmente con Atlético Nacional en la victoria 3-2 sobre Inter de Bogotá, entró al minuto 64 y terminó siendo protagonista del gol agónico de Juan Manuel Zapata. Su zurda apareció en el momento decisivo, pero también volvió la mirada de Carlos Antonio Vélez sobre el ‘10’.

El periodista siguió el partido en El Campín, ante más de 34.000 espectadores, y no se quedó únicamente con la asistencia. Sobre el ingreso de James señaló que “entró activo, descansado” y reparó en un dato concreto: de las cuatro o cinco pelotas quietas que cobró, solo una terminó bien ejecutada, precisamente la que acabó en gol.

El resultado, sin embargo, no llevó a Vélez a desconocer la capacidad técnica del futbolista. Sobre la jugada del 3-2 reconoció que “la pelota de James, como él la sabe poner”, aunque atribuyó buena parte del desenlace al error del arquero Wuilker Faríñez. Así, el debut volvió a mostrar la fórmula que ha marcado sus comentarios sobre el colombiano: reconocer una acción puntual y, al mismo tiempo, cuestionar otros aspectos de su rendimiento.

¿Por qué Carlos Antonio Vélez critica tanto a James Rodríguez?

Esa postura viene de mucho antes de Nacional. En 2023, cuando presentó su libro Palabras mayores, Vélez fue preguntado directamente por su relación con James. Su respuesta fue: “Yo no odio a James ni a nadie”. En la misma conversación describió al futbolista como “un buen muchacho”, aunque agregó que lo consideraba inmaduro y que, en su opinión, había perdido oportunidades durante su carrera.

El eje de sus críticas está relacionado con la exigencia que, según Carlos Antonio Vélez, impone el fútbol moderno. Para el periodista, el talento técnico debe estar acompañado por intensidad, sacrificio defensivo y regularidad, y no limitarse a acciones aisladas. De ahí una de sus frases más repetidas: “Un pase bueno o dos pases buenos o algunas jugadas aisladas o el cobro de una pelota quieta ya no alcanza”.

Ese planteamiento también explica sus referencias a los diferentes entrenadores que dirigieron a James en Europa. Vélez ha mencionado a más de diez técnicos que, en distintos momentos, terminaron reduciendo su participación o enviándolo al banco. Entre ellos aparecen Claudio Ranieri, Rafael Benítez, Zinedine Zidane y Niko Kovac.

Ranieri, Benítez, Zidane y una misma discusión

Los episodios ocurrieron en clubes y momentos diferentes. En Mónaco, Ranieri cuestionó el trabajo defensivo de James; en Real Madrid, Benítez y posteriormente Zidane tuvieron etapas en las que el colombiano perdió continuidad. Años después, Benítez volvió a coincidir con él en Everton y James terminó saliendo del club.

En Bayern Múnich, bajo Niko Kovac, el colombiano tampoco consiguió consolidarse como titular permanente. Para Vélez, la sucesión de entrenadores y los periodos de suplencia forman parte de los datos que deben entrar en la discusión sobre su carrera, más allá de sus condiciones con el balón.

James, por su parte, ha respondido públicamente a ese tipo de cuestionamientos. En una entrevista, resumió su posición frente a las críticas de periodistas con una frase: “A mí no me importa nada lo que digan los periodistas”.

Ahora el escenario es distinto. James tiene 35 años, regresó al fútbol colombiano y anunció su salida de la Selección después de 131 partidos y 31 goles. En Nacional, su primer partido dejó una asistencia, participación en el segundo gol y un 76 % de precisión en los pases. Pero también dejó abierta la pregunta que Vélez lleva años planteando: cuánto puede pesar el talento individual cuando el partido exige intensidad durante los 90 minutos.

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