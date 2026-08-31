Una movida de la Mintrabajo impidió que el ex senador Carlos Andrés Trujillo pudiera quedarse con Comfenalco Antioquia

Tras casi tres años de haber estado intervenida y controlada en parte por políticos, la Caja de compensación familiar de Antioquia busca elegir su consejo directivo

El intento del político Carlos Andrés Trujillo de influir en el proceso para recuperar el control de Comfenalco Antioquia, de momento, fracasó. Según sus opositores en los sindicatos, el exsenador habría buscado ganar poder en la caja de compensación y tener influencia en la conformación de su consejo directivo. Comfenalco Antioquia reportó en 2025 ingresos por $653.098 millones y es una de las cajas más importantes del departamento.

De acuerdo con los sectores que se oponen a Trujillo, el político habría intentado intervenir en el proceso para levantar la intervención de la entidad, una medida decretada en septiembre de 2023 y que se prolongó durante el gobierno de Gustavo Petro. La intervención fue levantada en julio de 2026, después de cerca de tres años.

Sus críticos sostienen que Trujillo habría servido como puente entre el entonces presidente Petro y el Congreso y que, a cambio de respaldo político, habría buscado espacios de poder en organizaciones como Comfenalco. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de sus contradictores y no implican, por sí mismas, que exista una decisión judicial que las confirme.

El supuesto intento de influencia, según sus rivales, se habría dado mediante la ubicación de personas cercanas a Trujillo en puestos estratégicos de la caja. La red fue denominada coloquialmente “La Telaraña Azul” y, de acuerdo con esos señalamientos, varias de las personas vinculadas tendrían origen político en Itagüí, municipio donde el exsenador conserva una importante base electoral.

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En las elecciones al Senado de 2022 obtuvo cerca de 24.050 votos en esa localidad. Uno de los nombramientos que sus opositores ponen como ejemplo es el de Paula Andrea Trujillo González como directora de Prospectiva de Comfenalco Antioquia.

Ella es hermana del exsenador. Su trayectoria también ha estado rodeada de cuestionamientos: cuando fue designada como subgerente de Evaluación y Control de la Empresa de Desarrollo Urbano, surgieron críticas sobre un posible favorecimiento derivado de sus vínculos familiares y políticos con Trujillo.

Durante el proceso de recuperación institucional de Comfenalco, las entonces ministras del Trabajo, Gloria Inés Ramírez y posteriormente Natalia López, mantuvieron vigilancia sobre la entidad. Según los opositores de Trujillo, el propósito era evitar que sectores políticos externos consolidaran influencia sobre la caja.

El senador Carlos Andrés Trujillo González del Partido Conservador quien lideró el sorpresivo apoyo a Gustavo Petro tiene a su hermana Paula Andrea Trujillo González nombrada como Subgerente de evaluación y control en la EDU de Medellín con Daniel Quintero.



¿Coincidencia? pic.twitter.com/XBnNhLKDrt — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 30, 2022

En respuesta, sectores cercanos al exsenador habrían acudido a herramientas judiciales, entre ellas acciones de tutela presentadas ante juzgados municipales, con el propósito de aplazar las asambleas en las que se definiría la nueva composición del consejo directivo. Sin embargo, finalmente, las decisiones de la justicia civil y la actuación de los órganos de control permitieron destrabar el proceso electoral. En esa votación, el sector político que, según sus contradictores, respondía a los intereses de Trujillo no consiguió imponerse.

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