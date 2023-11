Una imperdonable ligereza periodística de El Tiempo contra el Deportivo Cali

Por: Jamal Said |

noviembre 10, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Como hincha del Deportivo Cali, bastante conocedor de su pulcra historia, reconozco que las últimas directivas que ha tenido el club son las más desastrosas de toda su existencia institucional; que son las responsables, si se hace un balance administrativo, de la desgracia financiera que lamentablemente hoy vive; y que solamente en ellas, en nadie más, está la respuesta a las humillaciones que a diario recibe el equipo por parte otros directivos del futbol colombiano y, por supuesto, de los medios de comunicación.

Pero, aunque yo reconozca todo esto, no puedo callarme que se aprovecha este mal momento para dañar al Cali moralmente. No hay otra explicación. Se lo acusa, en primer lugar, de ofrecer dinero a un equipo cuyo dueño siempre ha sido un mal perdedor, a expensas de rumores o chismes que no llevan a nada verídico.

-Publicidad.-

En segundo lugar, El Tiempo publica una noticia sin tener fuentes reales, pasando por alto los principios que fundamentan al verdadero periodismo. Cualquiera podría decir que todo esto huele a una vil calumnia fabricada en el caldero de la miseria espiritual, esa que lleva a dañar la imagen de instituciones y personas.

Del señor Eduardo Pimentel, según lo que siempre ha dejado ver con sus declaraciones, no me aterra nada a estas alturas del paseo. Sin embargo, que un diario de circulación nacional como El Tiempo haga semejante ridículo, sí deja mucho para pensar, sobretodo en una época en la que se cuestiona lo que publican algunos medios de comunicación. Este no es un periódico que se fundó hace diez años: por su prestancia resulta ser el más leído y, porque no, el más confiable.

Publicidad.

En este orden de ideas, lo de El Tiempo, según mi humilde opinión, viene a hacer una ligereza periodística imperdonable. Así este medio se haya disculpado –rectificación que por obligación mediática la debía ofrecer– no se puede olvidar semejante afrenta, en la que se daña toda la confianza que unos patrocinadores depositan sobre una institución que nunca en su historia ha tenido vínculos con lo delictivo, algo que sí ha pasado con otras instituciones.

Por ejemplo, a Eduardo Pimentel se le olvida que Gacha era el dueño de Millonarios, en plenos años ochentas; que el Cartel de Cali le pagaba el sueldo que cobraba en América, cuando el narcotráfico dominaba el rentado local; y que los dueños de ese equipo el día lunes sabían qué árbitros les iban a pitar, intimidando así, con plata o plomo, al que se opusiera a sus caprichos.

De esto no hablan los periodistas deportivos, esos mercaderes de la información, que también trabajaron, en su momento, para el narcofútbol. Bien decía Petrarca que “el que de otros habla mal, a sí mismo se condena”.

Cierro diciendo que, independientemente del mal momento institucional que pueda vivir el Deportivo Cali, este compite, gane o pierda, con total honradez, y que de esta mala noche muy pronto se saldrá. ¿Saben por qué? Porque en su ADN está la madera del que se levanta y progresa, enfrentando todas las adversidades, como por ejemplo la lengua fétida de un tristemente célebre dirigente deportivo, y la poca credibilidad de un periódico inconsecuente.