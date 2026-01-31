- Una gira monumental de esculturas y pinturas de Fernando Botero inició en Singapur

Con alta tecnología el teatro IMBA se inauguró con una musetra donde los gordos de Botero y las enormes figuras en bronce vuelve miniatura a los espectadores

Los noticieros locales reportaron la llegada de una grúa cargando un caballo de tonelada y media arropado con bolsas especiales para cuidar su costosa piel de bronce. Lo bajaron en el parque Gardens by the Bay, uno de los lugares icónicos de Singapur, conocido por recibir 18 millones de turistas al año.

Fernando Botero. Caballo [Escultura de bronce] (1992). Gardens by the Bay, Singapur.

Junto al caballo aterrizaron 9 esculturas y 120 pinturas que representan la exposición más grande que se haya hecho de la obra del maestro antioqueño Fernando Botero. Al momento de escoger las obras que iban a viajar, tuvieron que tener un pudor cuidadoso y dejar los desnudos explícitos en Colombia porque no suelen ser bien recibidos por los asiáticos.

Esta exposición inmersiva de Botero es la primera que tiene a cargo el teatro IMBA, liderado por Michael Lee, un espacio de 20.000 metros cuadrados que fue abierto en diciembre de 2025. Por el otro lado, a cargo del préstamo de las obras del maestro Fernando Botero, estuvo al frente la Fundación Fernando Botero, en cabeza de los hijos del maestro: Lina, Fernando y Juan Carlos.

Hijos de Fernando Botero. Foto: Leonel Cordero/Las2orillas

La exposición también responde a la última petición del maestro antes de morir, que quiso que sus obras viajaran a cuanta exposición hubiera. Para algunas de sus obras no es la primera vez que llegan al continente asiático, desde los años 80 lo han venido haciendo, en 2002 fueron también a Singapur.

Fernando Botero y su esposa Gloria Zea

Asimismo, el viaje no acaba en el parque Gardens by the Bay, en abril las vuelven a empacar en cajas y bolsas con destino a Corea y finalizarán el recorrido en Taiwán. Se presume que viajarán con la misma empresa que las trajo desde Colombia, Helutrans Artmove, la empresa líder en logística y transporte en Asia.

Fernando Botero. Hombre, mujer y niño. 1996, óleo sobre lienzo que hace parte de la ambiciosa exposición en Singapur

