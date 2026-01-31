Esta es la vía más linda de Colombia, un recorrido entre el páramo y paisajes imponentes

Colombia se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Durante 2025, la cifra de visitantes extranjeros fue realmente impresionante, al superar los 10 millones de turistas. No se trata de un fenómeno azaroso, sino del resultado de múltiples factores: grandes conciertos internacionales, una oferta cultural en expansión y destinos que empiezan a ganar reconocimiento a nivel global. Entre tantos lugares por descubrir, hay un elemento que no pasa desapercibido para quienes recorren el país: las carreteras. Muchas de ellas revelan las imponentes maravillas naturales de Colombia y, de hecho, existe una que ha sido catalogada como la vía más linda de Colombia.

Así puede conocer la vía más linda de Colombia, un verdadero espectáculo único en el mundo

El Tolima cuenta con algunas de las carreteras más impresionantes del país y quienes han tenido la fortuna de recorrerlas saben que no es una exageración. Valles abiertos, montañas imponentes y paisajes dominados por la naturaleza convierten cada trayecto en una experiencia única. Algunas de estas vías no solo conectan municipios, sino que llevan al viajero directo al corazón de la magia colombiana. En este caso, la atención se centra en una carretera que conduce a un municipio del Tolima que ha logrado reconocimientos internacionales: Murillo.

Para conocer y disfrutar de la que muchos consideran la vía más linda de Colombia, el recorrido debe comenzar en Manizales, capital de Caldas, desde donde se emprende el camino hacia este encantador municipio. Lo más llamativo de la ruta es que atraviesa el páramo que bordea el volcán Nevado del Ruiz, un trayecto que combina altura, biodiversidad y paisajes difíciles de igualar, hasta llegar finalmente a Murillo. Eso sí, antes de iniciar el viaje es indispensable revisar el pico y placa ambiental, una medida creada para proteger este importante corredor vial y el ecosistema que lo rodea.

Al recorrer esta vía, el viajero se encuentra con extensos campos de frailejones, además de una vegetación que va cambiando según la altitud y el tramo del camino. A esto se suma la presencia constante de aves que sobrevuelan el paisaje, convirtiendo el trayecto en un espectáculo natural. También es posible apreciar el río Chinchiná, especialmente en cercanías al páramo de Letras, cuyas aguas riegan territorios como Villamaría e incluso Manizales.

Se trata de un verdadero lujo, uno que va más allá del dinero o de cualquier idea de opulencia. En Murillo, además, existen diversos planes para conocer con mayor profundidad la riqueza natural que rodea a este municipio y que convierte a esta carretera en una experiencia inolvidable. Incluso, si el recorrido continúa desde Murillo hacia El Líbano, el viajero podrá disfrutar de nuevas vistas y paisajes que confirman, una vez más, por qué Colombia es un país que se descubre mejor a través de sus caminos.

