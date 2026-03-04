La voz de los indígenas Awá de Nariño fue escuchada en Noruega que terminó castigando a Ecopetrol

La petrolera quedo por fuera del Fondo Soberano producto de las denuncias de contaminación de ríos y tierras por derrames del Oleoducto Zenit en el territorio Awá

Debido a presuntas vulneraciones a los derechos humanos y a una serie de derrames de crudo en las áreas de operación de Ecopetrol, el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, considerado el mayor fondo soberano del mundo, ha vendido la totalidad de su participación accionaria en la petrolera, valorada en aproximadamente US$ 7,14 millones.

El Fondo siempre busca efectuar inversiones éticas, por lo que su Consejo de Ética tiene la autoridad para excluir inversiones objetables. Aunque el documento de la recomendación del Consejo de Ética no es hoy accesible, la base fáctica que sustenta la exclusión considera la Sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció la vulneración sistemática de derechos del pueblo Awá (UNIPA) en Barbacoas y Tumaco, Nariño, por la contaminación de ríos y tierras provocada por derrames del Oleoducto Trasandino operado por Cenit (filial de Ecopetrol). El fallo protege derechos al agua, ambiente sano y salud, tras las denuncias de múltiples derrames ocurridos entre 2014 y 2023.

En diferentes momentos, las comunidades awá habían denunciado los constantes derrames petroleros ocurridos por las voladuras del oleoducto o los hurtos de hidrocarburo a través de válvulas ilegales instaladas por la guerrilla de las FARC. El crudo robado es usado para la producción y el transporte de cocaína, así como para abastecer a la minería ilegal. Y aunque el pueblo indígena sabe que el primer causante fue el grupo armado ilegal, consideran que Ecopetrol y las autoridades ambientales (ANLA y Corponariño) no han remediado el pasivo ambiental que les dejaron.

Este Fondo, administrado por Norges Bank Investment Management (NBIM) bajo la dirección de Nicoloai Tangen, fue creado en 1990 para gestionar de forma sostenible los ingresos del sector de petróleo y gas de Noruega, e invierte exclusivamente en el extranjero para diversificar riesgos y evitar distorsiones en su economía local. Todos los ingresos excedentes de la producción de petróleo del país se transfieren al Fondo y se invierten en acciones, renta fija, bienes inmuebles e infraestructuras de energías renovables. Los depósitos procedentes de la producción de petróleo y gas representan menos de la mitad del valor del fondo, y el resto procede de los beneficios de las inversiones.

En Colombia, el Fondo mantiene participaciones accionariales en ocho compañías: Grupo Cibest (1,11%), Interconexión Eléctrica (0,17%), Almacenes Éxito (0,46%), Cementos Argos (0,13%), Davivienda (0,07%), Grupo Argos (0,04%), Grupo de Inversiones Suramericana (0,02%) y Banco Popular (0,29%). La venta de una participación de 0,04 % en Ecopetrol, más que su valor o cantidad, ha sido calificada como un golpe a la reputación corporativa de la petrolera colombiana, dado que el Fondo Noruego es el más grande del mundo y sus decisiones suelen influir en otros inversionistas institucionales.

