Una empresa gringa le llevará energía solar a los Arhuacos de la Sierra Nevada

Greenwood Energy con Juan Pablo Crane como cabeza en Colombia instalará la granja solar en el municipio del Copey, Cesar, en la que los indígenas están vinculados

En la sede de Libra Group en Nueva York desde donde opera el gran conglomerado que tiene a George Logothetis, un gringo de origen griego, en la presidencia y opera en 60 países, se decidió echar a andar una granja solar en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que beneficiará a la comunidad Arhuaca. La filial del Libra Group, Greenwood Energy cuyo CEO es Juan Pablo Crane es la encargada de volver realidad la granja solar que funcionará en el municipio de Copey en el departamento del César.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: Terra 1 y Terra 2 y comprende dos plantas solares cuya entrada en operación está proyectada para el año 2027 con una inversión de USD 52 millones. Vendrá luego la tercera fase con una apuesta de USD 92 millones. Terra será el proyecto solar más grande de América Latina con participación indígena, una particularidad del Terra es que los resguardos indígenas tendrán un rol activo no solo como beneficiarios de los 150 megavatios que generará Terra sino que serán actores y poco a poco le irán transfiriendo la operatividad.

El proyecto Terra incluye la construcción de seis plantas solares y tres pueblos que proveerán educación, salud y sustento a aproximadamente 1,000 miembros de la comunidad. Tras 25 años de operación, las plantas serán transferidas a los Arhuacos, quienes recibirán un 'pago' ambiental por cada kWh comercializado para preservar 120.000 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las reservas naturales más valiosas del mundo.

Los terrenos utilizados por la empresa en la segunda etapa corresponden al municipio de Fundación en Magdalena. La comunidad Arhuaca espera recibir ingresos de la producción de energía, con la meta de crear un fondo que comprara tierras y a largo plazo se debería adquirir la totalidad del territorio ancestral. No es el único beneficio para el pueblo Arhuaco.

En la iniciativa además de construir y levantar panales solares, se prometió la construcción de un nuevo pueblo indígena llamado “La Estrella del Amanecer”, donde deberían vivir alrededor de 45 familias Arhuacas. Una vez el proyecto esté en funcionamiento los empleados de Greenwood trabajaran de la mano junto con los indígenas, y una vez se cumplan 25 años la totalidad de la operación será llevada por el pueblo Arhuaco.

Juan Pablo Crane reemplazó en la presidencia de Greenwood Energy cargo a Guido Patrigani, quien pasó a ser miembro de la Junta Directiva de la compañía Greenwood y tiene bajo su responsabilidad varias iniciativas en el país, entre éstas la de montar un hotel en el casco antiguo de Cartagena que se llamará 'Aria María'.

Sería el primero fuera de Grecia donde el Libra Group tiene 65 hoteles Colombia y aspirar abrirlo conglomerado tiene 65 hoteles en Grecia. De la mano del alojamiento serán pioneros en ofrecer el servicio de helicópteros eléctricos, los primeros diez operaran desde el hotel Aria María .

Vea también: Los brasileños que ya son socios de Bancolombia ahora tendrán un megaparque solar en Cundinamarca

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.