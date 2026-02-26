- El parque de la 93 en Bogotá se transformará en un refugio Natural con cerca de 6 mil plantas nativas

En la zona creada en la alcaldía de Antanas Mockus se sembrarán 6 mil especies nativas, diseño que está a cargo de los arquitectos paisajistas de Grupo Verde S.A.S

El emblemático y tradicional parque de la 93 en el norte de Bogotá cambiará de forma radical con una transformación ambiental que adelantan la Asociación Amigos del Parque con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

En esta zona turística de Bogotá se adelanta la siembra de cerca de 6 mil plantas nativas y la creación de 9 tipos de jardines funcionales, con el fin de convertir el Parque de la 93 en corredor ecológico para insectos y aves polinizadoras como abejas, mariposas y colibrís.

La intervención inició en enero y culminará el próximo mes de marzo de 2026. Con esta iniciativa, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público busca promover entre los bogotanos la creación de jardines sensoriales en la ciudad. La idea de los Amigos de la Asociación Parque de la 93 y el DADEP es que el parque sea transformado en un ecosistema urbano vivo que integre una serie de jardines adaptados al entorno.

Los diseños para la intervención estuvieron a cargo de la empresa Grupo Verde S.A.S, experta en paisajismo sostenible, quienes trabajaron durante un año para poner a punto la propuesta e iniciar los trabajos medioambientales. Cada uno de los nueve jardines cumplen una función especifica como: regular la temperatura, atraer polinizadores, mejorar el ambiente y fortalecer la biodiversidad.

Entre las distintas clases de jardines se encuentran: los melíferos, diseñados para atraer especies polinizadoras como las abejas, colibríes y mariposas. Los aromáticos, que tienen plantas como verbena, romero y lavanda para controlar las plagas. Los jardines de sombra están dedicados a regular el microclima y los de acceso y follaje aportan frescura, textura y hábitat para la fauna menor.

La intervención conservará los 140 árboles que hay actualmente en el parque, y adaptará 1.200 metros cuadrados de jardines, según explicó María Elena Giraldo, representante legal de la Asociación Amigos del Parque de la 93. Las plantas nativas fortalecen la biodiversidad, ayudan a refrescar el entorno y atraen a los polinizadores.

Grupo Verde S.A.S, es una firma colombiana con sede en Chía, Cundinamarca, que se enfoca en la prestación de servicios de arquitectura, urbanismo ambiental y diseño de paisaje. Esta empresa fue fundada en julio de 1993 y cuenta con más de 30 años de experiencia y profesionales expertos como biólogos, ingenieros y arquitectos en diseño de paisaje sostenibles. La empresa es liderada por Martha C. Fajardo.

Parque de la 93 de Bogotá

El parque de la 93 al norte de Bogotá se fundó en la primera alcaldía del profesor Antanas Mockus, el 15 de 1995, y surgió como un proyecto de recuperación urbana liderado por la Fundación Compartir de Pedro Gómez y los vecinos del barrio el Chicó. En la década de los 90, dichos terrenos funcionaban como un botadero de escombros, también como parqueadero informal, pero fueron recuperados y se convirtieron en una zona de mucho valor comercial por su ubicación.

La recuperación del lugar fue impulsada por la Asociación Amigos del Parque de la 93 a través de un programa llamado Parques en el tiempo. El parque fue construido como una zona de recreación, esparcimiento cultural y social al norte de Bogotá. Con el paso del tiempo el parque fue evolucionando y se convirtió en un sector de restaurantes y bares con atractivo turístico en la ciudad.

