- Mansiones, colección de carros y más: la millonaria fortuna que tenía Willie Colón

Tras la muerte de Willie Colón, el interés por su fortuna crece mientras se revelan detalles de su legado musical y un patrimonio de 20 millones de dólares

A los 12 años la abuela de Willie Colón, Antonia Román Pintor, le regaló una trompeta y le pagó las clases para que aprendiera a tocar el instrumento. Dos años después se cambió al trombón, donde se volvió el gran maestro de la salsa neoyorquina. Tras su muerte el pasado 21 de febrero de 2026, se empezó a despertar el interes por saber el tamaño de su fortuna acumulada durante 58 años de carrera artistica en la que lanzó más de 60 álbumes.

Según Celebrity Net Worth, el disco Siembra (1978) vendió más de tres millones de copias y es considerado el álbum de salsa más vendido de la historia. Además, fue incorporado al Salón de la Fama del Latin Grammy. Según el mismo portal, el patrimonio neto del artista rondaría los 20 millones de dólares, los cuales serán heredados por sus cuatro hijos Willie Jr., Miguel, Diego y Alejandro y su esposa Julia Colón con quien se conoció desde los años 70 en New York y fue el apoyo incondicional para el salsero.

Dentro de los 20 millones de dólares se cuenta una lujosa mansión en New York valorada en 3 millones de dólares. Desde el exterior, la vivienda proyecta elegancia sin caer en excesos. Su fachada combina líneas tradicionales con detalles contemporáneos, rodeada de áreas verdes que aportan frescura y privacidad.

Otra de sus propiedades se encuentra en puerto rico, tierra de sus padres. Se trata de un apartamento valorado en 1 millón de dólares, el cual está ubicado en San Juan. Rodeado por el clima del Caribe era el lugar perfecto donde Colón descansaba luego de extenuantes giras.

En el garaje, la historia también se cuenta en clave de motor. Un Ford Mustang GT 390 Fastback, pieza de colección valorada en 100 mil dólares, revela su gusto por lo clásico y potente. Lo acompaña una van Mercedes-Benz de alta gama, cercana a los 65 mil dólares, pensada más para la comodidad y el equipo de trabajo. Y, como rareza europea, un Renault Talisman, poco común en Estados Unidos, avaluado en 35 mil dólares. En total, sus carros están avaluados en alrededor de 800 millones de pesos.

En su muñeca, el lujo alcanza otra dimensión: relojes Richard Mille que superan los 200 mil dólares, aproximadamente 738 millones de pesos, piezas exclusivas que combinan ingeniería y estatus. Así, entre mansiones, autos y relojes de colección, Willie Colón demuestra que el verdadero “malo del Bronx” no solo supo dominar el trombón, sino también el arte de administrar el éxito.

