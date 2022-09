Un presidente incomprendido: las propuestas de Petro que los colombianos no han entendido

Por: GUSTAVO EDUARDO MORENO ANGULO |

septiembre 15, 2022

Uno de los aspectos más notorios de este primer mes de gobierno del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, es la perplejidad que causa en su auditorio y el desconcierto reflejado en los rostros de la clase dirigente colombiana al escuchar sus planteamientos de cara a un buen gobierno para el siglo XXI.

Nuestro clase dirigente y muchos columnistas de opinión, no han podido captar el por qué el cambio climático forma parte de uno de los ejes centrales de su pensamiento, pues para él como presidente está muy claro que nuestra civilización tecnológica basada en el uso intensivo de energía fósil, de recursos naturales tanto terrestres como marinos, de minerales, de agua, de suelo, de biodiversidad, está creando las condiciones de choque con el sistema ecológico de la Tierra, donde la crisis climática es la manifestación más notable, destructiva y amenazadora de esa colisión que está en pleno desarrollo.

Nuestra clase dirigente empresarial y gremial no han entendido el alcance de la amenaza que representa para la sociedad global el cambio climático.

Por ejemplo, durante el Congreso Nacional de Minería, la ministra de Minas y Energía, señora Irene Vélez Torres planteó a los asistentes la necesidad del decrecimiento en el uso de los recursos naturales no renovables por nuestro modelos empresariales y por ello fue descalificada por los columnistas de opinión.

La teoría del decrecimiento es de Serge Latouche, profesor emérito de la facultad de Derecho, Economía y Gestión Jean Monnet (Sceaux) de la Universidad de Paris Sur.

Este autor plantea que hay que moverse más allá de crecimiento cero, el cual fue propuesto por el Club de Roma a finales de los años sesenta, y hay que decrecer, pues es un mundo finito el crecimiento sin límite es un despropósito.

A propósito de ello, el Presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medio ambiente, en la universidad de Lovaina (Bélgica), lo primero que me enseñaron fue - la Teoría del decrecimiento de Serge Latouche”.

El presidente Gustavo Petro es muy consciente de que el cambio climático es uno de los nueve eventos disruptivos que están afectando el ecosistema global del planeta Tierra a saber: (1) el cambio climático, (2) la acidificación del océano, (3) el agotamiento del ozono estratosférico, (4) la aceleración de los ciclos del fósforo y el nitrógeno, (5) el uso global de agua dulce, (6) el cambio en el uso de la tierra, (7) la pérdida de biodiversidad, (8) la carga de aerosoles en la alta atmosfera, (9) y la contaminación química [1].

Por ello para el presidente Gustavo Petro, plantea un segundo eje central el del conocimiento y saberes.

Él insiste una y otra vez en los foros a los cuales asiste, que hay que preparar a los jóvenes en los distintos saberes del conocimiento para que sean ellos quienes con una compleja caja de herramientas de conocimiento y saberes, salgan al encuentro de estos eventos, y que sean ellos quienes construyan una sociedad que coevolucione con la matriz creadora de la Tierra que nos cobija, la cual lleva 4 mil millones de años de evolución.

Un tercer eje central de sus exposiciones es la soberanía y seguridad alimentaria de la población, para el beneficio particularmente de los niños y niñas de Colombia.

En una sociedad del conocimiento es imperativo poseer cerebros poderosos y ello se logra en los primeros tres años de vida, donde se forma la química cerebral y la densidad neural en los cerebros de los niños.

Con ello, en la edad juvenil los jóvenes podrán salir al encuentro de las “ciencias duras” como las llamo Rodolfo Llinás.

Un cuarto eje de las exposiciones del presidente Gustavo Petro es fortalecer la economía social facilitando el acceso al capital y a los bienes inmuebles, para incorporar un amplio sector de la sociedad a la economía formal, como lo planteo en su momento en el libro “El Otro Sendero” el economista peruano Hernando de Soto y el analista político Mario Ghibellini, que describe el sector informal y la economía sumergida del Perú en la década de 1980.

El Presidente Gustavo Petro va más allá. Propone que las comunidades y los individuos participen de la tercera revolución industrial, transformando sus territorio comunitarios, sus viviendas y los edificios con doble finalidad: un hábitat y una microcéntrales eléctrica.

Serian proveedores de su propia energía y los excedentes de las energías verdes podrán entrar al sistema de distribución eléctrica sean estas privadas o estatales.

Estas ideas fundamentales que conforman estos cuatro ejes del pensamiento del presidente Gustavo Petro no han sido comprendidas por muchos de los orientadores de opinión y la causa de ello se debe a una “ruptura epistemológica” entre un presidente que está planteando el desarrollo del país con un enfoque prospectivo basado en escenarios planteados por la ciencia, la tercera y cuarta revolución industrial y los informes del IPCC [2] y un auditorio aferrado a una forma de pensar anclada en el pasado, queriendo mantener tecnologías ineficientes como el motor de combustión interna de comienzo del siglo XX o la tenencia de la tierra con criterios feudales (monocultivo y ganadería extensiva).

Sobre este particular, el presidente Gustavo Petro nos recuerda la prosperidad de Corea del Sur, la cual en los años 50 del siglo pasado, Colombia derramo sangre para defenderla y éramos nosotros mucho más ricos que ellos y hoy 70 años después, Corea del Sur nos supera de lejos en creación de riqueza y valor.

Todo ello empezó con una reforma a la tenencia de la tierra y una inversión muy grande en educación y desarrollo tecnológico.

En resumen, sus propuestas están encaminadas a fortalecer la democracia, a fortalecer el conocimiento y a fortalecer el capitalismo a escala humana, como lo propugno el economista alemán E. F. Schumacher en su ensayo “Lo pequeño es hermoso”.

[1] Este concepto de los 9 limites planetarios para la estabilidad del sistema Tierra fue desarrollado por el sueco Johan Rockström y el Instituto de Resilencia de Stockholm con la dirección del climatólogo americano James Hansen. Ver: THE ECOLOGICAL RIFT. Capitalism´s War On The Earth, by John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York. Monthly Review Press. New York. 2010. Página 14.

[2] International Panel Climate Change. Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2021 – AR6