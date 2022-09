El rock no ha muerto, usted estaba era perreando

Por: Mario Duarte |

septiembre 15, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Permítanme ir al grano, apreciado lector, llámese Felipe, Camilo, Juan o Andrés: El rock no ha muerto, lo que sí murió fue el rockcito que ud oía, ese que escuchaba en la universidad para tirarse a la única vieja buena que ha tenido en su plana y monótona vida. Lo oía para tener tema de conversación con la mamacita en cuestión, pero a ella le gustaba Def Leppard y Skid Row y a ud entonces le tocó entonces comprarse un CD de ellos y creyó, al igual que ella, que eso era rock.

Terminada la relación (seguramente a ud lo echaron por mal polvo, y seguramente le salieron con la de “no eres tú, soy yo” agradezca que no le dijeron en realidad el porqué), entonces ud guardó los CD en una caja y no volvió a oír nada parecido, muy probablemente terminó cuadrándose con esa simplona de la universidad, esa que es más aburrida que un fomingo a las seis de la tarde y que cuando le dan los arrebatos se toma unos vinitos y pone a todo volumen Andrés Cepeda, Santiago Cruz, para después ya copetona buscar en Spotify “Rock del que ya no se hace, y que fue el inicio de Cepeda”: Poligamia, hágame el hp favor.

-Publicidad.-

Pero bueno ya no estigmaticemos más, al rock lo han declarado muerto más de una vez (ya perdí la cuenta) y lo han hecho porque se reinventa absorbiendo de otros géneros como el rap: Rage Against the Machine, Limp Bizkit) o la electrónica: (The Prodigy), y entonces los puristas salen a decir a grito herido que eso ya no es rock, que el rock viene del blues y debe ser un bajo, una batería, una guitarra con algún pedal o distorsión, un(a) cantante que cante única y exclusivamente en inglés y un compás de 4/4.

Y en parte tienen razón, así nació y no le tomó muchas décadas para empezar a meterse en listados de ventas, facturar millones y ser escuchado masivamente en emisoras de radio y conciertos, entonces veíamos cómo Led Zeppelin hacía obras maestras de blues-rock, como la canción Since I've loving you. Y viajaba por el mundo en un avión propio con jacuzzi en su interior, o los The Who destrozando suites en hoteles de lujo. Pero todo esto tenía un techo o límite creativo, los acordes y la fórmula se agotaron. Llegaron entonces las distorsiones o pedales para guitarras y bajos, los teclados, los sintetizadores y Pink Floyd compone álbumes eternos como el Dark Side of the Moon o Animals (y de paso abre la senda junto con King Crimson del rock progresivo).

Publicidad.

Las letras, ya en los finales de los setenta inicios de los ochentas, con Black Sabbath, empiezan a hablar de temas más oscuros como el satanismo, la bomba atómica o la heroína, pero me quiero detener un poco en esto de las letras: ¿Cuántos géneros musicales tango, bolero, salsa, vallenato o plancha cantan todos sobre el amor? Exploran hasta la saciedad el despecho, el primer amor y su euforia, las traiciones etc, etc. ¿Por qué toda la temática debe ir por ese cauce? Bueno y el reguetón da su definición de amor en una letra que me quedó sonando: “Mi corazón hace bum bum bum, cuando estamos en mi cama y suena trac tac trac”.

El hip-hop y el rock hablan y muestran otras cosas, especialmente a los que estamos hartos del mismo sonsonete temático, de estar en una fiesta y tener si o si que buscar pareja para bailar y que nos manden al carajo por feos o mechudos. Nada, acá cada uno baila solo o acompañado, o poguea y sanseacabó.

En este punto Andrés, Camilo y Cía ya estaban entregados al perreo con casi 50 años destrozándose la cadera para hacer videos en Tik-Tok y cuando por pura casualidad oyen una banda como Megadeth o Tool (las cuales abandonaron hace décadas su influencia del blues), pues obvio no entienden, ni les interesa entender, ellos se quedaron en el pseudo-rock eroticón de Def Leppard con su éxito Pon azúcar sobre mí, y solo atinan a decir: “Esa vaina es puro ruido, definitivamente el buen rock está muerto”. Es decir, se fueron de parranda, o a perrear.

Acá no quiero plantear ninguna superioridad ni que Juan, Camilo y compañía sean unos imbéciles (bueno, un poco) y yo un putas (bueno, un poco) solo cuento que el rock no muere, se transforma, agrupaciones de hoy como Gojira o Tool responden a otras dinámicas, metafísica, ecología de línea dura o en contra de la sociedad de consumo. Es más, bandas colombianas como Systema Solar que no son rock, son más rockeras o más contracultura en sus letras que ciertas “Power ballads” de Metallica.

Para terminar, no le hagan caso a estereotipos y prejuicios inculcados desde los medios sobre el rock o el metal, exploren, busquen o pregunten, hay tantos géneros y subgéneros que es probable que les guste alguno, y vuélvanlo la banda sonora de su vida, tal como yo lo hice y hasta ahora va bien, muy bien.