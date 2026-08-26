Un piloto con 30 años de experiencia en la FAC toma las riendas de la Aeronáutica en medio de una de sus peores crisis

La estela de presunta corrupción de los hermanos Muñoz pondrá a prueba al coronel Arnaud Fracois Penent, quien llega con respaldo del Tigre a limpiar la institución

La herencia de malos manejos y presunta corrupción que recibe el coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, Arnaud Fracois Penent en la Aeronáutica civil es grande. Fue un último año de escándalos protagonizados por miembros de la familia Muñoz Olaya en el que reinó el tráfico de influencias, nepotismo y extralimitación de funciones.

Quien toma las riendas es un experimentado piloto con 30 años de servicio en la FAC y se retiró con el rango de coronel en el 2021.

El reinado de los Muñoz tuvo su momento de esplendor durante el tiempo en el que estuvo en la dirección el General ( r) José Henry Pinto, quien acompañó la campaña presidencial de Gustavo Petro. Fue reconocido con un primer cargo como director del Club militar de donde, después de siete meses, pasó a la dirección de la Aeronáutica civil en reemplazo de Sergio París.

Foto: Aeronáutica

Fue Pinto quien posibilitó la llegada de Gabriela y su hermano Santiago Muñoz a la entidad el 30 de mayo de 2025, en cargos auxiliares básicos. Llegaron recomendado por su mamá Liliana Olaya quien se presentaba como vieja conocida de Petro, con quince años de amistad. Ella igual, estaba bien colocada en la coordinación de contrainteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia a donde llegó por la vía del director Jorge Lemus, nombrado director el 12 de agosto de 2024 y quien perteneció a la guerrilla del M19. Con Petro alcalde, fue director de la Cárcel Distrital y del Cuerpo Bomberos de Bogotá, entidad a la que también vinculó a Liliana Muñoz.

Muñoz logró poder con el Presidente Petro por cuenta de la información que le transmitía, en línea directa y la sostuvo en el cargo hasta julio del 2026. El escándalo en la Aeronáutica Civil que involucró a sus hijos Gabriela y Santiago, una entidad que maneja un presupuesto de $ 2 billones, forzó su renuncia.

El poder de los Muñoz no lo marchita la salida de Pinto

Foto: Aeronáutica

Pinto salió de la Aereonaútica el 21 de noviembre de2025 y fue encargado el director financiero Luis Alfonso Martínez Chimenty. Antes que marchitarse los Muñoz adquieren un mayor poder. Tenían acceso a las reuniones e incluso entro en el escenario José Muñoz, el marido de Liliana Olaya, mientras Gabriela ganaba espacio hasta acompañar a Martínez Chimenty por las giras alrededor de todo el país. Decidía la suerte laboral de los empleados mientras Santiago se ocupaba de la contratación. Vincularon sin pudor a sus primos Daniel Arias, Samuel Muñoz y Silvana Muñoz.

Entró a formar parte del grupo el secretario de servicios aeroportuarios, Daniel Felipe Suárez Estrada, que controla recursos mayores como el contrato de vigilancia aeroportuaria con un presupuesto superior a los $78.000 millones o el de los servicios de cafetería por $20.000 millones.

Aunque Suárez, salió de la entidad, dejo a su hermano David Suárez a quien le entregaron un contrato con onerosos honorarios de 17 millones mensuales por la prestación de servicios jurídicos.

La familia Muñoz, tienen en la procuraduría una serie de procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en adiciones presupuestales, convenios, nombramiento de personal y contratos, hubo uno que paso de 400 a 12 mil millones y hasta extralimitación de funciones. Las autoridades están investigando todos esos casos de posible corrupción.

Dentro de lo mucho que tendrá que encarrilar el nuevo director Arnaud Fracois Penent es el caos en aeropuertos administrados por la aeronáutica como el del Golfo de Morrosquillo en Tolú (Sucre) donde se comprometieron $136.000 millones en ampliación y modernización sin conseguir los resultados esperados o el Alfonso Bonilla Aragón de Cali donde se autorizó una inversión para su modernización de $215.000 millones que no se ven frente al deterioro permanente de las instalaciones. Igual ocurre con el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes (Tolima), fue intervenido para su modernización con una inversión de $71.914 millones entre 2023 y 2026.

La familia Muñoz ya no está físicamente en la Aeronáutica civil pero la estela que dejaron sigue viva y la tarea para el nuevo director Arnaud Fracois Penent no parece sencilla.

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