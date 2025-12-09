Un perro que habla será protagonista en El Paseo 8: así será la nueva entrega de la saga que ya es tradición navideña

Dirigida por Felipe Martínez, la película reúne a actores colombianos, mexicanos y cubanos en una boda que se complica desde el inicio.

La franquicia colombiana más tradicional de la Navidad regresa a las salas con El Paseo 8: La Luna de Hiel, producción de Dago García que llega a los cines el próximo 25 de diciembre. La película, dirigida por Felipe Martínez y distribuida por Cine Colombia, promete combinar humor, conflictos familiares y situaciones inesperadas, siguiendo la fórmula que ha caracterizado a la saga.

¿Cuál será la trama de El Paseo 8?

La historia comienza con Rosa y Pierre, una pareja que se enamora en París y decide trasladar su luna de miel a Colombia. Sin embargo, lo que parecía un viaje romántico se convierte en una serie de complicaciones cuando las familias de ambos presentan secretos que amenazan la boda.

En medio del caos, Choco, el perro de la familia, será el narrador de la historia, ofreciendo una perspectiva irónica de los acontecimientos.

El rodaje se realizó principalmente en Santa Marta, ofreciendo escenarios naturales que contrastan con los conflictos de la trama. La dirección de Felipe Martínez busca equilibrar el humor con situaciones límite que reflejan las tensiones familiares y los malentendidos que surgen cuando diferentes culturas y personalidades se encuentran.

¿Quiénes conforman el elenco de El Paseo 8?

El elenco de la película combina actores colombianos y extranjeros. Variel Sánchez asume el papel principal, acompañado por Maya Zapata, mientras que la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije aportan diversidad cultural a la trama.

Completan el reparto colombiano Victoria Ortiz y Constanza Hernández, con la participación especial de Christian Tappan, quien presta su voz a Choco.

El Paseo 8: La Luna de Hiel estará disponible en todas las salas de Colombia desde el 25 de diciembre, ofreciendo a los espectadores una mezcla de humor, romance y enredos familiares, todo visto a través de los ojos del singular narrador canino de la historia.

