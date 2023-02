¿Lo mejor que ha hecho en su vida? La producción de Dago García que la está rompiendo en Netflix

.Publicidad.

Si decimos 'El paseo' es inevitable que a un colombiano se le venga a la cabeza el nombre de Dago García. Y es que, parece que el director colombiano quiso en un punto de su vida crear películas con esta temática para estrenarlas cada diciembre. Es gracias a estas películas que el hombre ha logrado tener gente que lo ama, pero también un gran número de personas que detestan toda su filmografía y que incluso consideran que arruinó el cine del país. A pesar de todo este palo que recibe Dago, parece que por fin ha llegado su redención con La primera vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Colombia (@netflixcolombia)

-Publicidad.-

Hace algunos días la plataforma Netflix estrenó esta serie, 'La primera vez', la cual ha sido muy aplaudida en redes. Quizás se podría pensar que estos comentarios positivos se han dado debido al gran elenco que tiene, porque esto es una realidad, pero parece que esto va más allá. Esta nueva serie que cuenta con actores como Santiago Alarcón, Francisca Estevez, 'Chichila' Navia, Verónica Orozco, entre otros. Una lista de actores reconocidos que lograron hacer un excelente trabajo junto a Dago García, que parece que por fin complació a muchos con su trabajo.

|Le puede interesar "Esto es una mierd*" El agarrón que se pegaron un youtuber colombiano y Piqué en la Kings League

Publicidad.

No desaprovechen la Primera Vez por Netflix.

No se arrepentirán. — Wilman De Los Reyes Franco (@Wilman_1998) February 21, 2023

Parce, La Primera Vez serie colombiana que está en Netflix es una de las mejores producciones que tienen el país ! La recomiendo full — WARRIOR. (@MentalWarrior89) February 21, 2023

Véanse la primera vez en Netflix, puedo decir que es una de más mejores series que he visto y lo mejor es que es colombiana, que gran orgullo. — Natalia (@Natafur1) February 21, 2023

Con apenas 13 capítulos, 'La primera vez' se posiciona fuertemente como una de las producciones colombianas favoritas por muchos. Habrá que ver si este gran arranque termina siendo el detonante para una segunda temporada y porqué no, un nuevo contenido para Dago García. Y es que, tiene una dura competencia no solo con las producciones de Netflix sino también con las demás plataformas dedicadas a esto mismo. Esperemos que esto que pinta tan bien termine siendo un éxito y no se convierta en una nueva edición del paseo con secuelas innecesarias.