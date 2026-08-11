- Un geólogo paisa recibe la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para enfrentar la dolorosa reconstrucción

Aunque ni siquiera ha podido posesionarse en el cargo David Tamayo entra a maneja una entidad clave cercada por escándalos de corrupción

Un día después del terremoto que ya deja 182 fallecidos, más de 2.500 heridos y casi 200 desaparecidos, David Tamayo Roldán está al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión adquiere una dimensión distinta a la de un simple cambio de funcionario por la magnitud de la tragedia y el desafío que implica para la entidad que empieza a dirigir.

El ingeniero geólogo asume la UNGRD en medio de una emergencia que, además de las cifras de muertos, heridos y desaparecidos, deja 1.136 viviendas destruidas, 8.357 averiadas y 48 edificios colapsados. Su desafío inmediato será coordinar el rescate, la atención de los damnificados y la distribución de ayuda en las zonas más afectadas.

Además, deberá administrar los recursos de la reconstrucción. El terremoto del Eje Cafetero de 1999 dejó daños estimados en $2,7 billones de pesos y obligó a crear el FOREC para administrar la reconstrucción. Esta vez, establecer el costo de la tragedia y coordinar los recursos para atenderla será otro de los grandes desafíos para el recién llegado a la dirección de la UNGRD.

La apuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella tiene un elemento común con otros de sus primeros nombramientos: perfiles con experiencia técnica para entidades que requieren decisiones especializadas. En el caso de Tamayo, su formación combina Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional, sede Medellín y una maestría relacionada con gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia.

Además, ha trabajado en organismos territoriales dedicados a la prevención y atención de emergencias, entre ellos la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Sabaneta y el Dagran.

Ese perfil será particularmente relevante ante una emergencia de esta magnitud. El Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD cuenta con 23 equipos acreditados, bajo estándares internacionales, que evidencian la capacidad del país para atender estructuras colapsadas.

La tarea de Tamayo, por tanto, no será solamente administrativa: tendrá que articular capacidades técnicas, territoriales y operativas en las zonas más afectadas. Su llegada también está ligada a la necesidad de recuperar la confianza en la UNGRD, entidad golpeada por el escándalo de los carrotanques para La Guajira y por cuestionamientos a sus procesos de contratación durante la administración de Gustavo Petro.

La entidad genera alerta desde que la Fiscalía estableció que el contrato de los 40 carrotanques fue de $46.800 millones y que los sobrecostos investigados llegaron a $14.163 millones. Por ese caso, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por 18 y 20 años, respectivamente. Una mancha que, si bien fue dejada por otros, permanece ligada al funcionamiento de la UNGRD.

Otros nombramientos, el mismo perfil

La misma lógica de nombramientos aparece en la Aerocivil, aunque con un perfil diferente. Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides es un coronel retirado de la Fuerza Aérea con amplia experiencia en el sector aeronáutico. Ya ocupó posiciones de responsabilidad en la Aerocivil, incluida la dirección encargada y la subdirección general, y en 2020, durante el gobierno de Duque, participó en la conducción de la entidad durante la emergencia sanitaria.

Su regreso ocurre, además, cuando la Aerocivil enfrenta cuestionamientos por presuntas influencias y contrataciones. Entre las personas mencionadas públicamente está Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la entidad, quien ha negado las acusaciones y anunció acciones legales. Por eso, uno de los retos de Penent será separar la gestión técnica de las disputas políticas y garantizar que cualquier investigación avance por los canales institucionales.

La conexión entre ambos nombramientos está ahí: Tamayo llega a administrar el riesgo en tierra y Penent, a garantizar la operación aérea. Los dos reciben entidades en momentos de presión, con la promesa de privilegiar conocimiento especializado sobre intereses políticos.

El terremoto, sin embargo, convirtió esa promesa en una prueba inmediata en el caso de David Tamayo Roldán.

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