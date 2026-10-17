- Un equipo paisa, uno caleño y otro bogotano son los tres grandes del fútbol colombiano que más perdieron plata

Aunque los equipos han traído grandes fichajes en las últimas temporadas, hay unos que acumulan pérdidas de hasta $19 mil millones en el 2025

Tras el anuncio del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, de que no se jugaría el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba por el mal estado de la grama de El Campín, el presidente del equipo bogotano, Eduardo Méndez, advirtió que las cancelaciones y los cambios de sede ya le han generado sobrecostos por $700 millones. que los tienen al borde de una crisis financiera.

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Varios equipos del fútbol profesional colombiano enfrentan situaciones similares. Entre ellos, se encuentran clubes como el Internacional de Bogotá, antes conocido como Equidad, que cerró el 2025 con pérdidas de $1.585.955 millones.

También el Deportivo Pasto perdió $2.707.925 millones en el último año.

Independiente Medellín, el puntero de la tabla de pérdidas

Pese a que en 2025 el equipo paisa recogió $33.045 millones de boletería, $18.131 millones más que en 2024, el Poderoso de la montaña, liderado por Daniel Ossa Giraldo, fue el equipo que tuvo más pérdidas.

En total fueron $19.253.081 millones. Esto a pesar de que el Independiente Medellín es el quinto equipo del país que tuvo más ingresos en el último año: $80.297 millones. Su rival de patio, Atlético Nacional, lo superó en ingresos por $116.586 millones.

El Independiente Medellín, fundado en 1913, protagonizó el partido con más goles en la historia de Colombia contra Independiente Santa Fe. En total hubo 14 goles.

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America de Cali, la segunda posición entre los que más perdieron

Tras su regreso a la primera división, el equipo escarlata, liderado por Marcela Gomez, ha logrado importantes actuaciones en los diferentes torneos.

Quedó campeón en dos ocasiones y llegó a instancias finales varias veces. Sin embargo, el América cerró el 2025 con pérdidas de $11.898 millones.

A pesar de que en 2025 alcanzó a recibir $97.231 millones de ingresos, casi el doble de 2024, el club fue incapaz de cubrir sus gastos, tales como una de las nóminas salariales más caras del país, $5.622 millones.

El América tardó más de 31 años en ganar su primer título profesional. Se cree que fue por una maldición de un exsocio conocido como “el Garabato”.



Millonarios completa el podio de los que más perdieron

Luego de que el equipo capitalino, en cabeza de Enrique Camacho, hiciera grandes esfuerzos económicos en sus fichajes como fue el de Radamel Falcao, cerró el 2025 con pérdidas de $4.690 millones.

Aun así, Millonarios fue el segundo club que más ingresos tuvo el año pasado: $108.992 millones.

En su mayoría, el club embajador recolecta su dinero de las taquillas. En lo que va de 2026, cuenta con aproximadamente 26.000 abonados. La cifra más alta del país, seguido por Atlético Nacional con 18 mil abonados.

Millonarios fue el primer club del país en participar en la Copa Libertadores de América.

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