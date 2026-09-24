- Los negocios a los que se dedicarán James, Ospina, Cuadrado, Mina y Arias ya que no siguen con la Selección Colombia

Los panitas negocian en gastronomía, cafés y centros comerciales; los cinco referentes dejan la Selección, tras el llamado a 15 nuevos en la última convocatoria

James Rodríguez, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Santiago Arias fueron parte de esa generación gloriosa que llevó a Colombia a tres Mundiales y a la final de la Copa América 2024. Algunos estuvieron en la nómina de la pasada Copa Mundo, pero ahora comienzan a dejar definitivamente el espacio que durante más de una década ocuparon con la camiseta amarilla.

Mientras 15 nuevos convocados reciben la camiseta y empiezan a buscar su lugar en un equipo en transición generacional, los que ya conocen de memoria ese vestuario llevan tiempo jugando otro campeonato: el de los negocios. James, Cuadrado, Mina, Arias y Ospina han construido empresas, inversiones y marcas, en una vida que no depende de 90 minutos, lesiones, convocatorias ni goles.

Aunque solo la despedida del 10 es oficial, sus cuatro panitas en la Tricolor tienen los minutos contados. Por eso, desde hace ya algún tiempo, vienen moviendo el dinero obtenido por su desempeño en las canchas para garantizar el crecimiento de sus números en cuanto dejen de facturar como futbolistas. ¡Qué gambeta!

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James, el 10 que también armó su equipo empresarial

James Rodríguez fue el primero en convertir buena parte de su nombre en una marca que pudiera jugar fuera de la cancha. Las marcas de su portafolio son tan recursivas como sus dotes en la cancha: el café, la gastronomía, la nutrición y otros productos asociados a su imagen.

Entre sus negocios aparecen Café Dos Molinos, la marca Café 10 y su participación en Arrogante, restaurante de inspiración italiana desarrollado junto al Grupo Salvaje.

El negocio gastronómico es quizá la jugada más parecida a su carrera: James no se limita a poner el nombre, sino que lo utiliza como el 10 que abre espacios en el terreno de juego. Arrogante llevó su marca personal a un terreno donde no hay árbitro ni marcador: mesas, restaurantes y experiencias para un público que lo conoce por lo que hizo con un balón.

También ha incursionado en nutrición y bienestar con Truly Genius. Mientras su carrera deportiva entra en una zona de incertidumbre, sus negocios tienen una ventaja de la que carece el fútbol: no dependen de que sus piernas aguanten otros 90 minutos.

James Rodríguez invirtió más de $1.700 millones en su negocio de bebidas 10 Gold, creado en 2014. Su portafolio incluye energizante, agua mineral y agua con gas, comercializados también en Dos Molinos.

Los panitas de la Selección: Cuadrado y Mina también jugaron en sociedad

Juan Guillermo Cuadrado hizo una apuesta distinta. Su Cuadrado Store lo llevó al negocio de la ropa y los accesorios. También incursionó en el calzado mediante una alianza con la marca Quest. Además, una de sus jugadas empresariales más visibles la hizo acompañado de Yerry Mina: ambos fueron presentados como socios fundadores de Guatapé Plaza, proyecto comercial en Antioquia.

Ahí aparece una de las coincidencias más futboleras de esta historia: Cuadrado y Mina fueron compañeros de Selección y terminaron llevando esa sociedad fuera de la cancha. El proyecto inmobiliario nació mientras todavía estaban en plena carrera internacional, como quien empieza a preparar el siguiente partido antes de que termine el anterior.

Mina, además, encontró en la inversión inmobiliaria una forma de convertir los años de fútbol europeo en patrimonio. La sociedad con Cuadrado muestra que algunos de estos jugadores no están esperando a colgar los guayos para empezar a pensar en el futuro.

En la cancha se asociaban para atacar; en los negocios, encontraron otra manera de jugar juntos.

Ospina: de las atajadas en la selección al ataque empresarial

David Ospina tomó otro camino: seguir cerca del fútbol, pero desde el otro lado de la línea. Es fundador y socio de Cancerberos, escuela de formación de arqueros en Medellín junto a Bréiner Castillo y Andrés Saldarriaga.

Es una transición natural para un arquero que durante años se dedicó a evitar goles y ahora ayuda a formar a quienes tendrán que atajarlos. ¡Tú tranquilo!

David Ospina apoyó a su esposa Jessica Sterling en la creación de Sterling Grace, spa de uñas que llegó a dos sedes en Medellín. La inversión inicial atribuida al arquero fue de US$400.000.

Ospina también participó, junto con Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Juan Pablo Ángel, en el Parque Comercial Jardines Llanogrande, proyecto inmobiliario inaugurado en 2019 con más de 15.000 metros cuadrados.

Santiago Arias también incursionó en la gastronomía: el 9 de octubre de 2020 quedó registrada en Antioquia Restaurante Los Kairos S.A.S., sociedad de la que el futbolista aparece como único accionista y gerente general. El lateral, al igual que en el terreno de juego, es más discreto que sus compañeros y no usa su imagen personal para promover el negocio.

Así, mientras una nueva camada de futbolistas recibe la camiseta y empieza a buscar su lugar en el equipo, los viejos panitas van armando otro vestuario. James pone goles en restaurantes y marcas. Cuadrado cambia la banda por la moda y los proyectos inmobiliarios y Mina le juega de socio. Ospina, por su parte, se queda bajo los tres palos, pero ahora formando arqueros, mientras que Arias empieza a cerrar el ciclo de una generación que ya abrió el camino apostándole a la gastronomía.

La Tricolor cambia de jugadores, pero ellos hace rato comenzaron a jugar el partido que sigue: los negocios en vez de los partidos, la fama empresarial a cambio de la deportiva y los clientes satisfechos en vez de los hinchas furibundos. Lo que sí permanece es el dinero facturado. Gol.

La generación de los panitas marcó una era: Colombia fue quinta en Brasil 2014, alcanzó cuartos en 2018 y terminó subcampeona de la Copa América 2024, antes de despedir a sus referentes convertidos en empresarios exitosos.

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