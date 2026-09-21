- Un dirigente empresarial y político samario cuñado del influyente Joaquín Gutiérrez será el presidente de Coljuegos

Jaime Vives Pinedo llega a uno de los cargos bien remunerados en un momento en que el sector está al alza y mueve un presupuesto anual de $ 1.5 billones

Jaime Vives Pinedo, un reconocido empresario de Santa Marta, asumirá la presidencia de Coljuegos, la entidad encargada de administrar y regular el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia, vinculada al Ministerio de Hacienda. Se trata de un organismo históricamente codiciado por la clase política debido a su amplio poder burocrático y presupuestal. Tan solo en 2025, la entidad transfirió $ 1.032 billones destinados por mandato constitucional a financiar la salud pública y el régimen subsidiado.

La designación de Vives Pinedo se enmarca dentro de un influyente entramado de relaciones políticas y familiares en el Caribe, región del presidente De la Espriella. Su hermano, José Luis Vives Pinedo, está casado con Tatiana Gutiérrez, hermana de Joaquín Gutiérrez. Este último, gerente de la campaña del Tigre, considerado uno de los hombres más influyentes del nuevo gobierno, escogido para ser el próximo Presidente de Ecopetrol, un cargo casi seguro dado el control que tiene el gobierno de la junta de la petrolera estatal, que designa .

Durante su discurso de victoria, el mandatario destacó públicamente la labor de Gutiérrez y del estratega Carlos Suárez, calificándolos como sus “hermanos del alma”. Suárez fue elegido recientemente como presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

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En el plano regional, José Luis Vives Pinedo ha sido una figura influyente en la política como en el sector privado del Magdalena. Excongresista y gobernador encargado militante del Partido Liberal Colombiano, ha ejercido un notable liderazgo en las industrias bananera, palmera e inmobiliaria de la costa, donde su hermano Jaime ha desempeñado cargos administrativos, y donde la familia Vives Pinedo participa como inversionista.

Por su parte, Jaime Vives Pinedo cuenta con una trayectoria corporativa en la agroindustria: actualmente se desempeña como representante legal de Biocosta Green Energy S.A.S. – Bgreen (empresa del sector palmero y energético), integra la junta directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta y ha trabajado en El Roble Agrícola.

En esta última compañía, dedicada al cultivo de palma aceitera y producción de materias primas, la familia Vives Pinedo participa como accionista a través del conglomerado de familias palmeras del Magdalena, y en articulación con el conglomerado palmero regional de Biocosta.

A pesar de no contar con experiencia previa en el sector de los juegos de suerte y azar, la vinculación de Vives Pinedo a la entidad se encuentra en su fase final. Su hoja de vida y su declaración de renta ya fueron formalmente publicadas en el portal de la Función Pública, trámite preliminar indispensable para su posesión oficial. Al frente de Coljuegos, el nuevo presidente devengará un salario mensual de $ 30 millones y administrará un presupuesto anual que ronda los $ 1.5 billones.

El principal atractivo institucional de Coljuegos radica en el vertiginoso crecimiento de las apuestas en línea. La entidad es la única en el país, que puede otorgar, renovar o revocar contratos de concesión para plataformas de apuestas por internet, casinos y operadores de juegos novedosos tipo baloto, lo que le otorga una alta capacidad de interlocución con poderosos grupos empresariales nacionales e internacionales. Asimismo, ejerce la potestad sancionatoria sobre el juego ilegal, decidiendo qué operativos de decomiso, clausuras de establecimientos y bloqueos de sitios web se priorizan a nivel territorial.

Este control resulta especialmente relevante en la Región Caribe, considerada uno de los mercados más dinámicos y lucrativos de la industria por el arraigo cultural de estas prácticas y el elevado volumen de dinero que moviliza, con el chance tradicional como el producto de mayor penetración popular.

Con esta designación se cierra además una etapa de transición institucional en la entidad, que en el anterior gobierno de Gustavo Petro estuvo encabezada brevemente (durante dos meses) por el conservador Roger Carrillo y, posteriormente entre julio de 2023 y agosto de 2026, por Marco Emilio Hincapié Ramírez, exsecretario general de Colombia Humana.

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