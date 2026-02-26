Contratado por la alcaldesa Claudia Lopez, el consorcio San Javier entregara la moderna obra que costo $ 112 mil millones a mediados de este año

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, liderada por José Andelfo Lizcano Caro, se prepara para estrenar un nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, más conocido como la sede de la 40, el cual está siendo construido entre las carreras 7.ª y 8.ª y las calles 41 y 42.

El contrato de modernización de la sede de Ingeniería se firmó el 18 de mayo de 2022, bajo la rectoría de Giovanny Mauricio Tarazona. El proyecto está a cargo del Consorcio San Javier, conformado por la Constructora Conacero S.A.S. y la Constructora Amco Ltda., liderado por Germán Padilla Méndez, quien recibió $87.799 millones para entregar el moderno edificio en un plazo de 45 meses.

El edificio Alejandro Copete operaba como sede central y edificio de laboratorios desde comienzos de 1960.

Aunque el edificio estaba planeado para ser entregado en marzo de 2026, la fecha de entrega se corrió y ahora se espera que esté listo a mitad de año. La torre, que ocupará el lugar del antiguo edificio Alejandro Copete, se integrará a los otros edificios ya existentes y contará con 15 pisos, un semisótano y dos sótanos, que se espera beneficien a alrededor de 9.000 estudiantes.

El fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Distrital fue una de las banderas de campaña de Claudia López en 2019, quien cursó unos cuantos semestres en la Distrital, luego de obtener el respaldo de la mayoría de líderes del movimiento estudiantil. Por esta razón, en julio de 2023, ya como alcaldesa, Claudia López visitó el avance de la obra, que está siendo administrada por RenoBo.

Sin embargo, la inversión al edificio de la 40 se dio después de la desfinanciación que sufrió la Universidad Distrital en 2021, luego de la gran inversión de $ 35 mil millones que la entonces alcaldesa le hizo a su fallido programa “Reto a la U”, el cual en la segunda convocatoria que tuvo presentó una disminución del 70 % de beneficiarios y acumuló un nivel de deserción del 30 %.

